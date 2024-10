https://ria.ru/20241030/rossiya-1980784215.html

Россия таки додавила гегемона

В последние дни Россия совершенно отбилась от рук и продолжила с удвоенной скоростью разбирать по кирпичикам "мир, основанный на правилах", а Путин удлинил свои РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980719798_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cca82058cdd3a7fb16f97cf7b04519d6.jpg

В последние дни Россия совершенно отбилась от рук и продолжила с удвоенной скоростью разбирать по кирпичикам "мир, основанный на правилах", а Путин удлинил свои руки настолько, что умудрился подергать в мире за ниточки все, что движется.Открываем школьный дневник и читаем, что пишет нам разгневанная классная руководительница.Во-первых, Россия не оставила камня на камне от американской демократии и фактически руководит выборами следующего президента США. По неопровержимым данным от USA Today, "Россия является самым агрессивным государством, вмешивающимся в выборы", "раздувает разделяющие нацию нарративы и подрывает уверенность американцев в демократической системе США". В частности, за "фальшивым видео", посвященным гей-секс-скандалу с кандидатом в вице-президенты Тимом Уолцем, естественно, стоит Россия.Также Путину наконец удалось окончательно завербовать Трампа. Генерал ВС Франции Яковлефф, который, судя по всему, лично держал свечку, вчера заявил, что "Трамп — агент Путина. Все очевидно. Он агент, руководимый и направляемый. Последние четыре года получает инструкции дистанционно".Немного поупрямившись, к ногам Путина упал крупнейший американский бизнес. По железобетонным данным Newsweek, Илон Маск находится в прямом контакте с российским президентом с 2022 года и постоянно обсуждает как личные вопросы, так и геополитические темы, а также по ходу выполняет разные поручения лидера России вроде непредоставления станций Starlink Тайваню.По всей видимости, заслав в Вашингтон боевых гипножаб, русские также обработали кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнса, и на днях он открыто призвал к переговорам с Россией по Украине, поскольку это "совершенно необходимо".Разделавшись с американскими выборами, Россия набросилась на весь мир.Чтобы никто не дергался, пару дней назад Россия поставила себя на первое место в рейтинге сильнейших армий мира, по данным свежего исследования Пенсильванского университета.Вскоре после этого издание Time, которое в свое время разместило на обложке Зеленского, по секрету сообщило, что за скоординированными атаками "ХАМАС", "Хезболлы" и Ирана на Израиль также стоит Россия.На минуту оторвавшись от горла Израиля, Россия воспрепятствовала торжеству демократии в Грузии и одной левой установила там тиранический пророссийский режим. Одновременно Россия под дулом помидоров заставила многие западные страны, включая члена НАТО Турцию, признать результаты выборов там, хотя всем на Западе очевидно, что они сфальсифицированы.Потом пришла очередь ООН. Позавчера на заседании палаты лордов в Великобритании бывший глава Минобороны страны лорд Стерруп заявил, что "Россия подвергает непрекращающимся атакам Устав ООН" и "подрывает мировую безопасность и процветание".Не добив ООН, Россия бросилась в Африку.По данным издания National Interest, сначала "Африканский корпус РФ углубил связи России с африканскими странами, богатыми природными ресурсами", а потом пошел вразнос: Москва договорилась о создании военно-морской базы в Судане, открывающий ей путь в Красное море; благодаря "дезинформации, пропаганде и информационной войне" части Корпуса вышвырнули французские вооруженные силы из Буркина-Фасо, Мали и Нигера, а также вынудили смотать манатки военную базу США в Нигере, на которую было потрачено 110 миллионов долларов. В общем и целом "Россия не только ослабила влияние США в Африке, но и усложнила операции НАТО в регионе".Оставляя Фигаро нервно курить в сторонке, Россия одновременно творила безобразия в Европе: президент Польши Анджей Дуда вчера заявил, что Варшава больше не в состоянии оказывать военную поддержку Украине в прежних объемах, и добавил — "Жизнь жестока". Нет никаких сомнений, что Дуда заявил это под пытками спецназа "Ахмат".Издание The New York Times таже вчера признало, что для союзников по НАТО одной из причин отправить в сад Зеленского с его "планом победы" стало требование предоставить ему крылатые ракеты "Томагавк", способные бить на 2400 километров. Очевидно, что этот пункт в план вписал один из российских "кротов".Руки русских также дотянулись до немецкого издания Handelsblatt, которое вчера сообщило, что "На основе анализа последних новостей украинская оборона близка к краху, что грозит катастрофическими последствиями для Киева".Таким образом, по свидетельству западных СМИ, за последние несколько дней "Путин простер свои щупальца по всему миру, уничтожая демократию и подрывая мировую гармонию".Но есть и другая версия.На днях в британском издании The Spectator вышла на редкость взвешенная статья под названием "Может ли Америка оставаться мировым полицейским?". По версии экспертов издания, из-за своей гордыни, алчности и русофобии "Америка уходит с мировой арены" и после "очевидного поражения на Украине" на глазах превращается в "обиженного гегемона".Этот же тезис вчера озвучил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который назвал США "падающей сверхдержавой".Россия упорно и последовательно занимается своими делами и строит новый, справедливый и многополярный мир, контуры которого были зафиксированы в итоговой декларации саммита БРИКС в Казани. И очевидно, что в этом мире нет места старым гегемонам, что вызывает у них злобу и страх и заставляет обвинять во всем нашу страну.Но как бы не брехала собака, каравану надо идти, потому что путь предстоит еще долгий.

2024

Новости

