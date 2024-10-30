https://ria.ru/20241030/rossija-1980889291.html

Путин рассказал об оказании содействия соотечественникам за рубежом

Путин рассказал об оказании содействия соотечественникам за рубежом - РИА Новости, 30.10.2024

Путин рассказал об оказании содействия соотечественникам за рубежом

Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия соотечественникам за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:35

2024-10-30T12:35

2024-10-30T12:35

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москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия соотечественникам за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. Его приветствие зачитал на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия соотечественникам за рубежом. Совсем недавно были существенно расширены возможности для восстановления и приобретения российского гражданства, постоянно совершенствуются механизмы государственной программы по добровольному переселению, в соответствии с которой в нашу страну въехало уже более 1 миллиона 200 тысяч человек", - заявил глава государства. "С удовлетворением отмечаю, что несмотря на серьезные трудности и притеснения, с которыми сегодня сталкиваются на Западе граждане, поддерживающие духовную связь с Россией и разделяющие наши нравственные ценности, на конгрессе собрались более 400 представителей русских общин из более чем 100 государств мира", - подчеркнул Путин. Для делегатов, проживающих в недружественных странах, приезд в Москву для участия в этом мероприятии потребовал личного мужества, отметил президент. "И я хотел бы искренне поблагодарить тех, кто даже в самых непростых условиях продолжает активно отстаивать международные позиции российской культуры и русского языка", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241030/putin-1980852660.html

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россия, москва, владимир путин, сергей лавров, общество