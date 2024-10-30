https://ria.ru/20241030/rogov-1980817206.html

Линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через города, заявил Рогов

Линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через города, заявил Рогов - РИА Новости, 30.10.2024

Линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через города, заявил Рогов

Украинские войска оборудовали главную линию обороны в оккупированной ими части Запорожской области в мирных городах, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T03:04

2024-10-30T03:04

2024-10-30T03:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска оборудовали главную линию обороны в оккупированной ими части Запорожской области в мирных городах, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части региона почти закончено: "вторая линия уже закончена на 99,9%, а третью завершат в ближайшие недели". "Главная линия обороны ВСУ проходит в оккупированных ими городах. Мы видим, что киевский режим собирается в нарушение всех правил ведения боевых действий прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины. Это тактика режима Зеленского, чтобы от оккупированных ими русских городов в новых регионах ничего не осталось", - сказал Рогов. По его словам, при этом западные страны и международные организации продолжают упорно игнорировать действия ВСУ, которые сознательно превращают мирных жителей в заложников и "живой щит". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241029/rogov-1980625656.html

https://ria.ru/20241029/rabotino-1980621289.html

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россия, запорожская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, в мире