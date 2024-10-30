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Линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через города, заявил Рогов - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/rogov-1980817206.html
Линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через города, заявил Рогов
Линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через города, заявил Рогов - РИА Новости, 30.10.2024
Линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через города, заявил Рогов
Украинские войска оборудовали главную линию обороны в оккупированной ими части Запорожской области в мирных городах, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:04
2024-10-30T03:04
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска оборудовали главную линию обороны в оккупированной ими части Запорожской области в мирных городах, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части региона почти закончено: "вторая линия уже закончена на 99,9%, а третью завершат в ближайшие недели". "Главная линия обороны ВСУ проходит в оккупированных ими городах. Мы видим, что киевский режим собирается в нарушение всех правил ведения боевых действий прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины. Это тактика режима Зеленского, чтобы от оккупированных ими русских городов в новых регионах ничего не осталось", - сказал Рогов. По его словам, при этом западные страны и международные организации продолжают упорно игнорировать действия ВСУ, которые сознательно превращают мирных жителей в заложников и "живой щит". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241029/rogov-1980625656.html
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россия, запорожская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, В мире
Линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через города, заявил Рогов

Рогов: линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через мирные города

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска оборудовали главную линию обороны в оккупированной ими части Запорожской области в мирных городах, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части региона почти закончено: "вторая линия уже закончена на 99,9%, а третью завершат в ближайшие недели".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Рогов раскритиковал заявление Киева о линии обороны в Запорожской области
Вчера, 07:51
"Главная линия обороны ВСУ проходит в оккупированных ими городах. Мы видим, что киевский режим собирается в нарушение всех правил ведения боевых действий прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины. Это тактика режима Зеленского, чтобы от оккупированных ими русских городов в новых регионах ничего не осталось", - сказал Рогов.
По его словам, при этом западные страны и международные организации продолжают упорно игнорировать действия ВСУ, которые сознательно превращают мирных жителей в заложников и "живой щит".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрацияВ мире
 
 
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