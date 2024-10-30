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В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете - РИА Новости, 30.10.2024
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11:19 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/rebenok-1980859269.html
В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете
В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете - РИА Новости, 30.10.2024
В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете
Шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете в Санкт-Петербурге, когда рядом с ней не оказалось няни, ребенок госпитализирован, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:19
2024-10-30T11:19
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете в Санкт-Петербурге, когда рядом с ней не оказалось няни, ребенок госпитализирован, сообщил городской главк СК РФ. "По предварительным данным, 29 октября в вечернее время ребенок находился в квартире дома на улице Планерной города Санкт-Петербурга под присмотром няни. Отца, воспитывающего девочку, дома не было. Когда малолетняя находилась в туалете, на неё упал шкаф с бытовыми предметами", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГСУСК, на тот момент няни не было рядом с ребенком. Девочка госпитализирована. По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка. Ее ход контролирует прокуратура Петербурга, сообщило надзорное ведомство.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете

В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете, когда рядом не было няни

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете в Санкт-Петербурге, когда рядом с ней не оказалось няни, ребенок госпитализирован, сообщил городской главк СК РФ.
"По предварительным данным, 29 октября в вечернее время ребенок находился в квартире дома на улице Планерной города Санкт-Петербурга под присмотром няни. Отца, воспитывающего девочку, дома не было. Когда малолетняя находилась в туалете, на неё упал шкаф с бытовыми предметами", – говорится в сообщении.
Как уточняют в ГСУСК, на тот момент няни не было рядом с ребенком. Девочка госпитализирована.
По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка. Ее ход контролирует прокуратура Петербурга, сообщило надзорное ведомство.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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