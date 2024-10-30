https://ria.ru/20241030/rebenok-1980859269.html

В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете

В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете - РИА Новости, 30.10.2024

В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете

Шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете в Санкт-Петербурге, когда рядом с ней не оказалось няни, ребенок госпитализирован, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:19

2024-10-30T11:19

2024-10-30T11:19

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете в Санкт-Петербурге, когда рядом с ней не оказалось няни, ребенок госпитализирован, сообщил городской главк СК РФ. "По предварительным данным, 29 октября в вечернее время ребенок находился в квартире дома на улице Планерной города Санкт-Петербурга под присмотром няни. Отца, воспитывающего девочку, дома не было. Когда малолетняя находилась в туалете, на неё упал шкаф с бытовыми предметами", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГСУСК, на тот момент няни не было рядом с ребенком. Девочка госпитализирована. По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка. Ее ход контролирует прокуратура Петербурга, сообщило надзорное ведомство.

https://ria.ru/20240913/burjatija-1972440722.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)