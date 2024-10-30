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ПВО сбила три беспилотника над Курской и Белгородской областями
ПВО сбила три беспилотника над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 30.10.2024
ПВО сбила три беспилотника над Курской и Белгородской областями
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, и еще по одному над Белгородской областью, Азовским и Чёрным... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T23:19
2024-10-30T23:19
2024-10-30T23:22
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безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, и еще по одному над Белгородской областью, Азовским и Чёрным морями, сообщили в Минобороны России."30 октября с 21.00 до 22.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному – над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность
ПВО сбила три беспилотника над Курской и Белгородской областями
МО РФ: ПВО сбила 3 беспилотника над Курской и Белгородской областями