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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 30.10.2024
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13:44 30.10.2024 (обновлено: 13:46 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/pvo-1980905663.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 30.10.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:44
2024-10-30T13:46
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."30 октября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241030/vsu-1980858202.html
белгородская область
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над территорией Белгородской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"30 октября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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