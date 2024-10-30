https://ria.ru/20241030/pvo--1981017546.html

ПВО сбила два украинских беспилотника в Херсонской области

ПВО сбила два украинских беспилотника в Херсонской области - РИА Новости, 30.10.2024

ПВО сбила два украинских беспилотника в Херсонской области

Два украинских дрона сбиты в Геническом районе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T22:19

2024-10-30T22:19

2024-10-30T22:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Два украинских дрона сбиты в Геническом районе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо "Опасность по БПЛА в Геническом районе. В районе зафиксирована активность беспилотных аппаратов, на данный момент силами ПВО уже сбиты два вражеских дрона. Оперативные службы работают в усиленном режиме", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, безопасность