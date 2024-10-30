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ПВО сбила два украинских беспилотника в Херсонской области
ПВО сбила два украинских беспилотника в Херсонской области - РИА Новости, 30.10.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника в Херсонской области
Два украинских дрона сбиты в Геническом районе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T22:19
2024-10-30T22:19
2024-10-30T22:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Два украинских дрона сбиты в Геническом районе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо "Опасность по БПЛА в Геническом районе. В районе зафиксирована активность беспилотных аппаратов, на данный момент силами ПВО уже сбиты два вражеских дрона. Оперативные службы работают в усиленном режиме", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника в Херсонской области
Сальдо: ПВО сбила два украинских беспилотника в Херсонской области