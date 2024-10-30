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Путин указал на право льготников на бесплатную установку отопления - РИА Новости, 30.10.2024
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18:39 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/putin-1980991714.html
Путин указал на право льготников на бесплатную установку отопления
Путин указал на право льготников на бесплатную установку отопления - РИА Новости, 30.10.2024
Путин указал на право льготников на бесплатную установку отопления
Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что льготные категории граждан должны знать о своих правах на бесплатную установку отопительного... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:39
2024-10-30T18:39
общество
россия
владимир путин
сергей цивилев
константин чуйченко
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что льготные категории граждан должны знать о своих правах на бесплатную установку отопительного оборудования. Министр энергетики Сергей Цивилев на совещании президента с членами правительства доложил Путину о ходе выполнения программы перехода на отечественное автоматическое отопительное оборудование в Сибири и на Дальнем Востоке. Цивилев отметил, что льготным категориям граждан, в частности участникам Великой Отечественной войны и СВО, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям установка оборудования будет осуществляться бесплатно "под ключ". "Вы сказали про то, что кто-то имеет право бесплатно получить это оборудование. Но люди часто не знают, на что они имеют право, кто имеет право на определенные льготы", - сказал Путин, обращаясь к Цивилеву. Глава государства попросил министра юстиции Константина Чуйченко доложить, как идет работа по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам по этому вопросу.
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общество, россия, владимир путин, сергей цивилев, константин чуйченко, правительство рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Константин Чуйченко, Правительство РФ
Путин указал на право льготников на бесплатную установку отопления

Путин: льготники должны знать о своих правах на бесплатную установку отопления

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что льготные категории граждан должны знать о своих правах на бесплатную установку отопительного оборудования.
Министр энергетики Сергей Цивилев на совещании президента с членами правительства доложил Путину о ходе выполнения программы перехода на отечественное автоматическое отопительное оборудование в Сибири и на Дальнем Востоке. Цивилев отметил, что льготным категориям граждан, в частности участникам Великой Отечественной войны и СВО, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям установка оборудования будет осуществляться бесплатно "под ключ".
"Вы сказали про то, что кто-то имеет право бесплатно получить это оборудование. Но люди часто не знают, на что они имеют право, кто имеет право на определенные льготы", - сказал Путин, обращаясь к Цивилеву.
Глава государства попросил министра юстиции Константина Чуйченко доложить, как идет работа по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам по этому вопросу.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей ЦивилевКонстантин ЧуйченкоПравительство РФ
 
 
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