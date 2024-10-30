https://ria.ru/20241030/putin-1980989202.html

Путин рассказал, как лично просил проверить условия жизни участников СВО

Путин рассказал, как лично просил проверить условия жизни участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024

Путин рассказал, как лично просил проверить условия жизни участников СВО

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после своей встречи с участниками СВО, получившими инвалидность в ходе боевых действий, лично попросил свою... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:33

2024-10-30T18:33

2024-10-30T18:33

общество

россия

уфа

владимир путин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после своей встречи с участниками СВО, получившими инвалидность в ходе боевых действий, лично попросил свою администрацию проверить условия их жизни - военнослужащие не жаловались, но оказалось, что проблем и нерешенных вопросов ещё много. Глава государства 17 октября во время поездки в Уфу встретился с участниками турнира для ветеранов СВО "Герои нашего времени". "Не так давно встречался с ребятами, участниками специальной военной операции, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, в том числе и колясочниками. И спросил у них, как дела. "Все отлично, все хорошо". Вопросы, проблемы? "Вопросов нет, проблем нет". Но я на всякий случай все-таки попросил коллег из администрации, чтобы с ними с каждым поговорили. И посмотрел, что с ними происходит. Как живут, как работают. На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов", - рассказал Путин на совещании с кабмином. В частности, он рассказал про то, что некоторые из участников СВО, получивших ранения, не могут трудоустроиться. "Там люди все как бы официально все получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. Там и фонд у нас работает, и все - нужно, чтобы в регионах работали как следует. Чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел - недостаточно", - добавил президент.

https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html

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общество, россия, уфа, владимир путин