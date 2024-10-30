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Путин потребовал не задирать цены по проектам развития сельских территорий - РИА Новости, 30.10.2024
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18:13 30.10.2024 (обновлено: 18:22 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/putin-1980982793.html
Путин потребовал не задирать цены по проектам развития сельских территорий
Путин потребовал не задирать цены по проектам развития сельских территорий - РИА Новости, 30.10.2024
Путин потребовал не задирать цены по проектам развития сельских территорий
Правительству РФ и регионам необходимо совместно поработать над тем, чтобы цены на проекты развития сельских территорий не задирались по необъективным причинам, РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:13
2024-10-30T18:22
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительству РФ и регионам необходимо совместно поработать над тем, чтобы цены на проекты развития сельских территорий не задирались по необъективным причинам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.Путин сообщил, что несмотря на увеличение объемов финансирования сокращается количество реализуемых проектов в рамках госпрограммы развития сельских территорий. Президент РФ заявил, что это происходит из-за удорожания реализуемых проектов."Я сейчас не хочу вдаваться в детали, не буду сейчас всех утомлять цифрами. Но я бы попросил обратить внимание на это обстоятельство, нужно выделять приоритеты, нужно всем вместе – и правительству, и регионам – поработать над тем, чтобы по необъективным обстоятельствам цены не задирались ни по одному из проектов, которые на селе реализуются", - заявил Путин.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин потребовал не задирать цены по проектам развития сельских территорий

Путин: важно не допустить задирания цен по проектам развития сельских территорий

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительству РФ и регионам необходимо совместно поработать над тем, чтобы цены на проекты развития сельских территорий не задирались по необъективным причинам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.
Путин сообщил, что несмотря на увеличение объемов финансирования сокращается количество реализуемых проектов в рамках госпрограммы развития сельских территорий. Президент РФ заявил, что это происходит из-за удорожания реализуемых проектов.
"Я сейчас не хочу вдаваться в детали, не буду сейчас всех утомлять цифрами. Но я бы попросил обратить внимание на это обстоятельство, нужно выделять приоритеты, нужно всем вместе – и правительству, и регионам – поработать над тем, чтобы по необъективным обстоятельствам цены не задирались ни по одному из проектов, которые на селе реализуются", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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