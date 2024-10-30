https://ria.ru/20241030/putin-1980981089.html

Путин заявил о положительной динамике сохранения доли сельского населения

Путин заявил о положительной динамике сохранения доли сельского населения - РИА Новости, 30.10.2024

Путин заявил о положительной динамике сохранения доли сельского населения

России удалось достичь положительной динамики в показателях сохранения доли сельского населения, она составляет 25,1% при плановом значении 25%, заявил... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:04

2024-10-30T18:04

2024-10-30T18:23

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. России удалось достичь положительной динамики в показателях сохранения доли сельского населения, она составляет 25,1% при плановом значении 25%, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду проводит совещание с членами правительства. Главная профильная тема заседания - реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"."Действительно, кое-что сделано, скромно скажем. Это касается и жилья, и дорог. Но прекрасно понимаем, что сделать нужно гораздо больше. Удалось достичь, на мой взгляд, положительной динамики, хорошего состояния по главному показателю. У нас сохраняется доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации - на уровне 25,1% при плановом значении 25%. Это обобщенный показатель, который говорит о том, что реализуемые программы работают, село развивается", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241030/putin-1980982793.html

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россия, владимир путин, общество