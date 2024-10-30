https://ria.ru/20241030/putin-1980979653.html

Путин заявил о недостаточной помощи участникам СВО в России

Путин заявил о недостаточной помощи участникам СВО в России - РИА Новости, 30.10.2024

Путин заявил о недостаточной помощи участникам СВО в России

Помощи участникам специальной военной операции недостаточно, сохраняется много проблем и много вопросов, эта тема чрезвычайно важная, ей надо заниматься дальше, РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:56

2024-10-30T17:56

2024-10-30T18:21

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Помощи участникам специальной военной операции недостаточно, сохраняется много проблем и много вопросов, эта тема чрезвычайно важная, ей надо заниматься дальше, заявил президент России Владимир Путин.Президент рассказал, что недавно встретился с участниками СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. После встречи Путин попросил коллег из администрации поговорить с каждым из них и посмотреть, как они живут и работают. На его взгляд, сейчас еще очень много проблем и вопросов. Многие из участников СВО не могут даже трудоустроиться."На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов... Я знаю, что коллеги стараются, работают и делают много, но недостаточно, вот из того, что я увидел, недостаточно. Поэтому нужно обязательно подготовить такие поручения, это во-первых. Во-вторых, сама по себе тема чрезвычайно важная, и нужно обязательно ей заниматься дальше", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, общество