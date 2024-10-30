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Путин заявил о недостаточной помощи участникам СВО в России - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:56 30.10.2024 (обновлено: 18:21 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/putin-1980979653.html
Путин заявил о недостаточной помощи участникам СВО в России
Путин заявил о недостаточной помощи участникам СВО в России - РИА Новости, 30.10.2024
Путин заявил о недостаточной помощи участникам СВО в России
Помощи участникам специальной военной операции недостаточно, сохраняется много проблем и много вопросов, эта тема чрезвычайно важная, ей надо заниматься дальше, РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:56
2024-10-30T18:21
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Помощи участникам специальной военной операции недостаточно, сохраняется много проблем и много вопросов, эта тема чрезвычайно важная, ей надо заниматься дальше, заявил президент России Владимир Путин.Президент рассказал, что недавно встретился с участниками СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. После встречи Путин попросил коллег из администрации поговорить с каждым из них и посмотреть, как они живут и работают. На его взгляд, сейчас еще очень много проблем и вопросов. Многие из участников СВО не могут даже трудоустроиться."На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов... Я знаю, что коллеги стараются, работают и делают много, но недостаточно, вот из того, что я увидел, недостаточно. Поэтому нужно обязательно подготовить такие поручения, это во-первых. Во-вторых, сама по себе тема чрезвычайно важная, и нужно обязательно ей заниматься дальше", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, общество
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Общество
Путин заявил о недостаточной помощи участникам СВО в России

Путин: в помощи участникам СВО сохраняется много проблем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Помощи участникам специальной военной операции недостаточно, сохраняется много проблем и много вопросов, эта тема чрезвычайно важная, ей надо заниматься дальше, заявил президент России Владимир Путин.
Президент рассказал, что недавно встретился с участниками СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. После встречи Путин попросил коллег из администрации поговорить с каждым из них и посмотреть, как они живут и работают. На его взгляд, сейчас еще очень много проблем и вопросов. Многие из участников СВО не могут даже трудоустроиться.
"На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов... Я знаю, что коллеги стараются, работают и делают много, но недостаточно, вот из того, что я увидел, недостаточно. Поэтому нужно обязательно подготовить такие поручения, это во-первых. Во-вторых, сама по себе тема чрезвычайно важная, и нужно обязательно ей заниматься дальше", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
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17 октября, 18:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФОбщество
 
 
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