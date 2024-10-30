https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО
Нужен индивидуальный подход к поддержке участников СВО, надо, чтобы в регионах работали как следует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:53
2024-10-30T17:53
2024-10-30T17:53
специальная военная операция на украине
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владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нужен индивидуальный подход к поддержке участников СВО, надо, чтобы в регионах работали как следует, заявил президент России Владимир Путин. "Нужен индивидуальный подход (к поддержке участников СВО - ред.), там и фонд у нас работает, и всё. Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел - недостаточно", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Общество
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО
Путин: в регионах нужен индивидуальный подход к поддержке участников СВО