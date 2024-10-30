Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО
Нужен индивидуальный подход к поддержке участников СВО, надо, чтобы в регионах работали как следует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:53
2024-10-30T17:53
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нужен индивидуальный подход к поддержке участников СВО, надо, чтобы в регионах работали как следует, заявил президент России Владимир Путин. "Нужен индивидуальный подход (к поддержке участников СВО - ред.), там и фонд у нас работает, и всё. Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел - недостаточно", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_98043e086bc0e3f6fc06baf95e8dca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Общество
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО

Путин: в регионах нужен индивидуальный подход к поддержке участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нужен индивидуальный подход к поддержке участников СВО, надо, чтобы в регионах работали как следует, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужен индивидуальный подход (к поддержке участников СВО - ред.), там и фонд у нас работает, и всё. Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел - недостаточно", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин
17 октября, 18:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала