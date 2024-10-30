https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html

Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО

Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024

Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО

Нужен индивидуальный подход к поддержке участников СВО, надо, чтобы в регионах работали как следует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:53

2024-10-30T17:53

2024-10-30T17:53

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нужен индивидуальный подход к поддержке участников СВО, надо, чтобы в регионах работали как следует, заявил президент России Владимир Путин. "Нужен индивидуальный подход (к поддержке участников СВО - ред.), там и фонд у нас работает, и всё. Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел - недостаточно", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, общество