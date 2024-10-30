https://ria.ru/20241030/putin-1980977275.html

Путин рассказал о проблемах с трудоустройством людей с инвалидностью

Путин рассказал о проблемах с трудоустройством людей с инвалидностью - РИА Новости, 30.10.2024

Путин рассказал о проблемах с трудоустройством людей с инвалидностью

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ сохраняется много проблем с трудоустройством людей с инвалидностью, речь в том числе об участниках специальной... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:46

2024-10-30T17:46

2024-10-30T17:56

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ сохраняется много проблем с трудоустройством людей с инвалидностью, речь в том числе об участниках специальной военной операции."Я не так давно встречался с ребятами, участниками специальной военной операции, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, среди них были и инвалиды-колясочники... На мой взгляд, (существует - ред.) очень много проблем и очень много вопросов. Кто-то даже не может трудоустроиться", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html

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общество, россия, владимир путин