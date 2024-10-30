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Путин рассказал о проблемах с трудоустройством людей с инвалидностью - РИА Новости, 30.10.2024
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17:46 30.10.2024 (обновлено: 17:56 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/putin-1980977275.html
Путин рассказал о проблемах с трудоустройством людей с инвалидностью
Путин рассказал о проблемах с трудоустройством людей с инвалидностью - РИА Новости, 30.10.2024
Путин рассказал о проблемах с трудоустройством людей с инвалидностью
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ сохраняется много проблем с трудоустройством людей с инвалидностью, речь в том числе об участниках специальной... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:46
2024-10-30T17:56
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ сохраняется много проблем с трудоустройством людей с инвалидностью, речь в том числе об участниках специальной военной операции."Я не так давно встречался с ребятами, участниками специальной военной операции, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, среди них были и инвалиды-колясочники... На мой взгляд, (существует - ред.) очень много проблем и очень много вопросов. Кто-то даже не может трудоустроиться", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о проблемах с трудоустройством людей с инвалидностью

Путин: в РФ есть много проблем с трудоустройством людей с инвалидностью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ сохраняется много проблем с трудоустройством людей с инвалидностью, речь в том числе об участниках специальной военной операции.
"Я не так давно встречался с ребятами, участниками специальной военной операции, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, среди них были и инвалиды-колясочники... На мой взгляд, (существует - ред.) очень много проблем и очень много вопросов. Кто-то даже не может трудоустроиться", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО
Вчера, 17:53
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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