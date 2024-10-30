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Путин поручил контролировать вывоз контейнеров с Дальнего Востока - РИА Новости, 30.10.2024
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17:42 30.10.2024 (обновлено: 17:48 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/putin-1980976251.html
Путин поручил контролировать вывоз контейнеров с Дальнего Востока
Путин поручил контролировать вывоз контейнеров с Дальнего Востока - РИА Новости, 30.10.2024
Путин поручил контролировать вывоз контейнеров с Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:42
2024-10-30T17:48
дальний восток
экономика
россия
роман старовойт
владимир путин
ржд
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока.Путин в среду проводит совещание с членами правительства. Главная профильная тема заседания - реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"."Надо обязательно держать под контролем, потому что накапливать их там не нужно. Сами все понимаете. Надеюсь, что со всеми службами, предприятиями и РЖД (все в порядке - ред.). Надо просто не допускать такой перегрузки", - сказал глава государства.В сентябре текущего года Старовойт в интервью РИА Новости отмечал, что ситуация с контейнерами на Дальнем Востоке находится на ежедневном контроле.Осенью 2022 года наблюдалась высокая загрузка терминальных мощностей на Дальнем Востоке. В связи с этим в ноябре в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным экс-министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил увеличить количество контейнерных поездов в дальневосточном направлении на три пары в сутки до конца года за счет снижения, в том числе, перевозок угля. Позже данная мера была реализована.
https://ria.ru/20240918/putin-1973495251.html
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дальний восток, экономика, россия, роман старовойт, владимир путин, ржд, виталий савельев
Дальний Восток, Экономика, Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин, РЖД, Виталий Савельев
Путин поручил контролировать вывоз контейнеров с Дальнего Востока

Путин поручил Старовойтову следить за вывозом контейнеров с Дальнего Востока

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока.
Путин в среду проводит совещание с членами правительства. Главная профильная тема заседания - реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".
"Надо обязательно держать под контролем, потому что накапливать их там не нужно. Сами все понимаете. Надеюсь, что со всеми службами, предприятиями и РЖД (все в порядке - ред.). Надо просто не допускать такой перегрузки", - сказал глава государства.
В сентябре текущего года Старовойт в интервью РИА Новости отмечал, что ситуация с контейнерами на Дальнем Востоке находится на ежедневном контроле.
Осенью 2022 года наблюдалась высокая загрузка терминальных мощностей на Дальнем Востоке. В связи с этим в ноябре в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным экс-министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил увеличить количество контейнерных поездов в дальневосточном направлении на три пары в сутки до конца года за счет снижения, в том числе, перевозок угля. Позже данная мера была реализована.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин
18 сентября, 19:03
 
Дальний ВостокЭкономикаРоссияРоман СтаровойтВладимир ПутинРЖДВиталий Савельев
 
 
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