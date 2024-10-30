https://ria.ru/20241030/putin-1980976251.html

Путин поручил контролировать вывоз контейнеров с Дальнего Востока

Путин поручил контролировать вывоз контейнеров с Дальнего Востока - РИА Новости, 30.10.2024

Путин поручил контролировать вывоз контейнеров с Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:42

2024-10-30T17:42

2024-10-30T17:48

дальний восток

экономика

россия

роман старовойт

владимир путин

ржд

виталий савельев

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока.Путин в среду проводит совещание с членами правительства. Главная профильная тема заседания - реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"."Надо обязательно держать под контролем, потому что накапливать их там не нужно. Сами все понимаете. Надеюсь, что со всеми службами, предприятиями и РЖД (все в порядке - ред.). Надо просто не допускать такой перегрузки", - сказал глава государства.В сентябре текущего года Старовойт в интервью РИА Новости отмечал, что ситуация с контейнерами на Дальнем Востоке находится на ежедневном контроле.Осенью 2022 года наблюдалась высокая загрузка терминальных мощностей на Дальнем Востоке. В связи с этим в ноябре в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным экс-министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил увеличить количество контейнерных поездов в дальневосточном направлении на три пары в сутки до конца года за счет снижения, в том числе, перевозок угля. Позже данная мера была реализована.

https://ria.ru/20240918/putin-1973495251.html

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дальний восток, экономика, россия, роман старовойт, владимир путин, ржд, виталий савельев