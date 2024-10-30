https://ria.ru/20241030/putin-1980975435.html
Вучич рассказал, что Путин ответил на предложение приостановить СВО
Вучич рассказал, что Путин ответил на предложение приостановить СВО - РИА Новости, 30.10.2024
Вучич рассказал, что Путин ответил на предложение приостановить СВО
Владимир Путин одной фразой ответил на инициативу о прекращении огня в операции на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Bloomberg. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:36
2024-10-30T17:36
2024-10-30T22:34
специальная военная операция на украине
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сербия
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александр вучич
владимир путин
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин одной фразой ответил на инициативу о прекращении огня в операции на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Bloomberg.В позапрошлое воскресенье, 20 октября, состоялся телефонный разговор глав двух государств."Как он сказал, все цели специальной военной операции будут достигнуты", — процитировал он российского лидера.В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчеркнул необходимость выполнения этой задачи. Как отметил министр, безопасность страны, жизнь, честь и достоинство граждан, их право разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены.
https://ria.ru/20241030/germaniya-1980922201.html
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в мире, сербия, россия, украина, киев, александр вучич, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Россия, Украина, Киев, Александр Вучич, Владимир Путин
Вучич рассказал, что Путин ответил на предложение приостановить СВО
Вучич рассказал о разговоре с Путиным по ситуации на Украине