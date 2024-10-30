Рейтинг@Mail.ru
Вучич рассказал, что Путин ответил на предложение приостановить СВО - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 30.10.2024 (обновлено: 22:34 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/putin-1980975435.html
Вучич рассказал, что Путин ответил на предложение приостановить СВО
Вучич рассказал, что Путин ответил на предложение приостановить СВО - РИА Новости, 30.10.2024
Вучич рассказал, что Путин ответил на предложение приостановить СВО
Владимир Путин одной фразой ответил на инициативу о прекращении огня в операции на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Bloomberg. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:36
2024-10-30T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
россия
украина
киев
александр вучич
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970736937_0:40:3095:1781_1920x0_80_0_0_0f5d5bf882f57be73f9638f96a741bbf.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин одной фразой ответил на инициативу о прекращении огня в операции на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Bloomberg.В позапрошлое воскресенье, 20 октября, состоялся телефонный разговор глав двух государств."Как он сказал, все цели специальной военной операции будут достигнуты", — процитировал он российского лидера.В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчеркнул необходимость выполнения этой задачи. Как отметил министр, безопасность страны, жизнь, честь и достоинство граждан, их право разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены.
https://ria.ru/20241030/germaniya-1980922201.html
сербия
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970736937_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_fa3ad55039beedb67ee1124e092a5db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, украина, киев, александр вучич, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Россия, Украина, Киев, Александр Вучич, Владимир Путин
Вучич рассказал, что Путин ответил на предложение приостановить СВО

Вучич рассказал о разговоре с Путиным по ситуации на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин одной фразой ответил на инициативу о прекращении огня в операции на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Bloomberg.
В позапрошлое воскресенье, 20 октября, состоялся телефонный разговор глав двух государств.
«
"Как он сказал, все цели специальной военной операции будут достигнуты", — процитировал он российского лидера.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчеркнул необходимость выполнения этой задачи. Как отметил министр, безопасность страны, жизнь, честь и достоинство граждан, их право разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены.
Флаг Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
"Германия умирает": на Западе забили тревогу из-за событий на Украине
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияРоссияУкраинаКиевАлександр ВучичВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала