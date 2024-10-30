https://ria.ru/20241030/putin-1980853436.html

Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта

Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта - РИА Новости, 30.10.2024

Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2025 года разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:56

2024-10-30T10:56

2024-10-30T10:56

экономика

россия

архангельская область

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михаил мишустин

вероника никишина

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2025 года разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Соответствующий перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" и акционерным обществом "Российский экспортный центр": разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предусмотрев доступ экспортеров к таким услугам и мерам поддержки с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности... Срок - 1 марта 2025 года", - говорится в документе. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

https://ria.ru/20241030/putin-1980852660.html

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экономика, россия, архангельская область, владимир путин, михаил мишустин, вероника никишина