Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/putin-1980853436.html
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта - РИА Новости, 30.10.2024
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2025 года разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:56
2024-10-30T10:56
экономика
россия
архангельская область
владимир путин
михаил мишустин
вероника никишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2025 года разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Соответствующий перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" и акционерным обществом "Российский экспортный центр": разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предусмотрев доступ экспортеров к таким услугам и мерам поддержки с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности... Срок - 1 марта 2025 года", - говорится в документе. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
https://ria.ru/20241030/putin-1980852660.html
https://ria.ru/20241030/putin-1980847300.html
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, архангельская область, владимир путин, михаил мишустин, вероника никишина
Экономика, Россия, Архангельская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вероника Никишина
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта

Путин поручил утвердить цифровой стандарт предоставления услуг в сфере экспорта

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2025 года разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта.
Соответствующий перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин поручил разработать программу по продвижению продукции за рубежом
Вчера, 10:52
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" и акционерным обществом "Российский экспортный центр": разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предусмотрев доступ экспортеров к таким услугам и мерам поддержки с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности... Срок - 1 марта 2025 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года
Вчера, 10:29
 
ЭкономикаРоссияАрхангельская областьВладимир ПутинМихаил МишустинВероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала