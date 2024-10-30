https://ria.ru/20241030/putin-1980853436.html
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта - РИА Новости, 30.10.2024
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2025 года разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:56
2024-10-30T10:56
2024-10-30T10:56
экономика
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архангельская область
владимир путин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2025 года разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Соответствующий перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" и акционерным обществом "Российский экспортный центр": разработать и утвердить цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предусмотрев доступ экспортеров к таким услугам и мерам поддержки с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности... Срок - 1 марта 2025 года", - говорится в документе. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
https://ria.ru/20241030/putin-1980852660.html
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экономика, россия, архангельская область, владимир путин, михаил мишустин, вероника никишина
Экономика, Россия, Архангельская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вероника Никишина
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта
Путин поручил утвердить цифровой стандарт предоставления услуг в сфере экспорта