https://ria.ru/20241030/putin-1980851772.html
Путин поручил создать меры поддержки экспорта высокотехнологичной продукции
Путин поручил создать меры поддержки экспорта высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 30.10.2024
Путин поручил создать меры поддержки экспорта высокотехнологичной продукции
Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря разработать и утвердить комплекс мер поддержки экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:48
2024-10-30T10:48
2024-10-30T10:48
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря разработать и утвердить комплекс мер поддержки экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции, предусмотрев в том числе предоставление кредитов на льготных условиях иностранным покупателям этой продукции. Соответствующее поручение дано правительству РФ совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, комиссиями Госсовета Российской Федерации по направлениям "Международная кооперация и экспорт", "Экономика и финансы" и при участии Банка России. "Разработать и утвердить комплекс мер поддержки экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции, предусмотрев в том числе: предоставление кредитов (займов) на льготных условиях на срок более трех лет иностранным покупателям этой продукции, включая субсидирование процентной ставки на весь срок действия договора кредита (займа)", - говорится в документе. Кроме того, поручено обеспечить поддержку жизненного цикла такой продукции за рубежом, включая ее сервисное и гарантийное обслуживание, поставку компонентов продукции и создание за пределами территории РФ инфраструктуры, обеспечивающей такую поддержку. Также необходимо предусмотреть финансирование указанного комплекса мер на период с 2025 по 2030 годы. Срок исполнения поручения – 30 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20241030/mishustin-1980846492.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
до 30 декабря разработать и утвердить комплекс мер поддержки экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции, предусмотрев в том числе предоставление кредитов на льготных условиях иностранным покупателям этой продукции.
Соответствующее поручение дано правительству РФ совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, комиссиями Госсовета Российской Федерации по направлениям "Международная кооперация и экспорт", "Экономика и финансы" и при участии Банка России.
"Разработать и утвердить комплекс мер поддержки экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции, предусмотрев в том числе: предоставление кредитов (займов) на льготных условиях на срок более трех лет иностранным покупателям этой продукции, включая субсидирование процентной ставки на весь срок действия договора кредита (займа)", - говорится в документе.
Кроме того, поручено обеспечить поддержку жизненного цикла такой продукции за рубежом, включая ее сервисное и гарантийное обслуживание, поставку компонентов продукции и создание за пределами территории РФ инфраструктуры, обеспечивающей такую поддержку.
Также необходимо предусмотреть финансирование указанного комплекса мер на период с 2025 по 2030 годы. Срок исполнения поручения – 30 декабря 2024 года.