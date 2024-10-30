https://ria.ru/20241030/putin-1980847300.html

Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года

Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года - РИА Новости, 30.10.2024

Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 апреля 2025 года уточнить прогноз неэнергетического экспорта РФ до 2030 года, при необходимости... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:29

2024-10-30T10:29

2024-10-30T10:47

экономика

владимир путин

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 апреля 2025 года уточнить прогноз неэнергетического экспорта РФ до 2030 года, при необходимости предложить меры его увеличения. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с заинтересованными исполнительными органами субъектов РФ и при участии организаций – производителей несырьевых неэнергетических товаров провести оценку прогнозных объемов экспорта этих товаров до 2030 года (по каждой основной номенклатурной группе, по направлениям экспорта и крупнейшим транспортно-логистическим коридорам), предусмотрев при необходимости дополнительные меры по увеличению объема их экспорта", - говорится в документе.В поручении уточняется, что работа должна вестись с учетом потребностей внутреннего рынка в соответствующих товарах. Доклад должен быть представлен до 1 апреля 2025 года.Премьер-министр Михаил Мишустин ранее говорил, что к 2030 году объем российского несырьевого неэнергетического экспорта должен превысить 21 триллион рублей. В том числе поставки продукции агропромышленного комплекса должны превысить 4,7 триллиона рублей.В 2023 году несырьевой неэнергетический экспорт РФ составил 146,3 миллиарда долларов, или 12,5 триллиона рублей (исходя из среднего курса за год в 85,3 рубля за доллар).

https://ria.ru/20241030/mishustin-1980846492.html

https://ria.ru/20240926/platezhi-1974854537.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин