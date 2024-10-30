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Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года - РИА Новости, 30.10.2024
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10:29 30.10.2024 (обновлено: 10:47 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/putin-1980847300.html
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года - РИА Новости, 30.10.2024
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 апреля 2025 года уточнить прогноз неэнергетического экспорта РФ до 2030 года, при необходимости... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:29
2024-10-30T10:47
экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 апреля 2025 года уточнить прогноз неэнергетического экспорта РФ до 2030 года, при необходимости предложить меры его увеличения. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с заинтересованными исполнительными органами субъектов РФ и при участии организаций – производителей несырьевых неэнергетических товаров провести оценку прогнозных объемов экспорта этих товаров до 2030 года (по каждой основной номенклатурной группе, по направлениям экспорта и крупнейшим транспортно-логистическим коридорам), предусмотрев при необходимости дополнительные меры по увеличению объема их экспорта", - говорится в документе.В поручении уточняется, что работа должна вестись с учетом потребностей внутреннего рынка в соответствующих товарах. Доклад должен быть представлен до 1 апреля 2025 года.Премьер-министр Михаил Мишустин ранее говорил, что к 2030 году объем российского несырьевого неэнергетического экспорта должен превысить 21 триллион рублей. В том числе поставки продукции агропромышленного комплекса должны превысить 4,7 триллиона рублей.В 2023 году несырьевой неэнергетический экспорт РФ составил 146,3 миллиарда долларов, или 12,5 триллиона рублей (исходя из среднего курса за год в 85,3 рубля за доллар).
https://ria.ru/20241030/mishustin-1980846492.html
https://ria.ru/20240926/platezhi-1974854537.html
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экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
Экономика, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года

Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к 1 апреля 2025 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 апреля 2025 года уточнить прогноз неэнергетического экспорта РФ до 2030 года, при необходимости предложить меры его увеличения. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с заинтересованными исполнительными органами субъектов РФ и при участии организаций – производителей несырьевых неэнергетических товаров провести оценку прогнозных объемов экспорта этих товаров до 2030 года (по каждой основной номенклатурной группе, по направлениям экспорта и крупнейшим транспортно-логистическим коридорам), предусмотрев при необходимости дополнительные меры по увеличению объема их экспорта", - говорится в документе.
Председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор ПАО Интер РАО Сергей Дрегваль во время встречи. 30 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России
Вчера, 10:25
В поручении уточняется, что работа должна вестись с учетом потребностей внутреннего рынка в соответствующих товарах. Доклад должен быть представлен до 1 апреля 2025 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее говорил, что к 2030 году объем российского несырьевого неэнергетического экспорта должен превысить 21 триллион рублей. В том числе поставки продукции агропромышленного комплекса должны превысить 4,7 триллиона рублей.
В 2023 году несырьевой неэнергетический экспорт РФ составил 146,3 миллиарда долларов, или 12,5 триллиона рублей (исходя из среднего курса за год в 85,3 рубля за доллар).
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин
26 сентября, 14:17
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМихаил Мишустин
 
 
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