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Путин поручил обеспечить строительство ТЛЦ за счет внебюджетных средств - РИА Новости, 30.10.2024
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10:27 30.10.2024 (обновлено: 10:57 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/putin-1980847012.html
Путин поручил обеспечить строительство ТЛЦ за счет внебюджетных средств
Путин поручил обеспечить строительство ТЛЦ за счет внебюджетных средств - РИА Новости, 30.10.2024
Путин поручил обеспечить строительство ТЛЦ за счет внебюджетных средств
Президент России Владимир Путин поручил создать условия для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров с учетом... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:27
2024-10-30T10:57
экономика
россия
архангельская область
владимир путин
михаил мишустин
александр цыбульский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров с учетом направлений экспорта.Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Международная кооперация и экспорт", "Эффективная транспортная система" и при участии заинтересованных организаций обеспечить создание условий для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров с учетом формируемых направлений перевозок экспортных товаров по транспортно-логистическим коридорам, в том числе международным, а также с учетом прогнозных показателей экспорта и импорта товаров с использованием инфраструктуры таких коридоров", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система, глава Бурятии Алексей Цыденов.
https://ria.ru/20241030/putin-1980853436.html
https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980088132.html
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экономика, россия, архангельская область, владимир путин, михаил мишустин, александр цыбульский
Экономика, Россия, Архангельская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Цыбульский
Путин поручил обеспечить строительство ТЛЦ за счет внебюджетных средств

Путин поручил создать условия для строительства ТЛЦ за счет внебюджетных средств

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров с учетом направлений экспорта.
Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта
Вчера, 10:56
"Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Международная кооперация и экспорт", "Эффективная транспортная система" и при участии заинтересованных организаций обеспечить создание условий для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров с учетом формируемых направлений перевозок экспортных товаров по транспортно-логистическим коридорам, в том числе международным, а также с учетом прогнозных показателей экспорта и импорта товаров с использованием инфраструктуры таких коридоров", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система, глава Бурятии Алексей Цыденов.
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ЭкономикаРоссияАрхангельская областьВладимир ПутинМихаил МишустинАлександр Цыбульский
 
 
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