https://ria.ru/20241030/putin-1980847012.html

Путин поручил обеспечить строительство ТЛЦ за счет внебюджетных средств

Путин поручил обеспечить строительство ТЛЦ за счет внебюджетных средств - РИА Новости, 30.10.2024

Путин поручил обеспечить строительство ТЛЦ за счет внебюджетных средств

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров с учетом... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:27

2024-10-30T10:27

2024-10-30T10:57

экономика

россия

архангельская область

владимир путин

михаил мишустин

александр цыбульский

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров с учетом направлений экспорта.Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Международная кооперация и экспорт", "Эффективная транспортная система" и при участии заинтересованных организаций обеспечить создание условий для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров с учетом формируемых направлений перевозок экспортных товаров по транспортно-логистическим коридорам, в том числе международным, а также с учетом прогнозных показателей экспорта и импорта товаров с использованием инфраструктуры таких коридоров", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система, глава Бурятии Алексей Цыденов.

https://ria.ru/20241030/putin-1980853436.html

https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980088132.html

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экономика, россия, архангельская область, владимир путин, михаил мишустин, александр цыбульский