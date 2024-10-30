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Путин поручил подготовить приказы о помощи участникам СВО с инвалидностью - РИА Новости, 30.10.2024
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18:01 30.10.2024 (обновлено: 18:08 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/putin--1980980544.html
Путин поручил подготовить приказы о помощи участникам СВО с инвалидностью
Путин поручил подготовить приказы о помощи участникам СВО с инвалидностью - РИА Новости, 30.10.2024
Путин поручил подготовить приказы о помощи участникам СВО с инвалидностью
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьеров вместе с министерством обороны подготовить поручения по поддержке и трудоустройству участников... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:01
2024-10-30T18:08
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьеров вместе с министерством обороны подготовить поручения по поддержке и трудоустройству участников специальной военной операции с инвалидностью.Глава государства рассказал, что он недавно встречался с участниками СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. Президент поинтересовался, как у них дела, все они ответили, что все отлично, вопросов и проблем нет. Путин в свою очередь попросил коллег из администрации поговорить с каждым из них и посмотреть, как они живут, работают. На его взгляд, сейчас еще очень много проблем и вопросов. Кто-то из них работает, а кто-то не может трудоустроиться."Поэтому я бы попросил вас вместе с Татьяной Алексеевной (Голиковой, вице-премьером РФ - ред.) и вместе с Минобороны подготовить такой перечень поручений, который бы работал в этом очень важном, очень нужном направлении", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил подготовить приказы о помощи участникам СВО с инвалидностью

Путин поручил МО подготовить приказы о помощи участникам СВО с инвалидностью

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьеров вместе с министерством обороны подготовить поручения по поддержке и трудоустройству участников специальной военной операции с инвалидностью.
Глава государства рассказал, что он недавно встречался с участниками СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. Президент поинтересовался, как у них дела, все они ответили, что все отлично, вопросов и проблем нет. Путин в свою очередь попросил коллег из администрации поговорить с каждым из них и посмотреть, как они живут, работают. На его взгляд, сейчас еще очень много проблем и вопросов. Кто-то из них работает, а кто-то не может трудоустроиться.
"Поэтому я бы попросил вас вместе с Татьяной Алексеевной (Голиковой, вице-премьером РФ - ред.) и вместе с Минобороны подготовить такой перечень поручений, который бы работал в этом очень важном, очень нужном направлении", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин призвал к индивидуальному подходу к поддержке участников СВО
Вчера, 17:53
 
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