https://ria.ru/20241030/putin--1980980544.html

Путин поручил подготовить приказы о помощи участникам СВО с инвалидностью

Путин поручил подготовить приказы о помощи участникам СВО с инвалидностью - РИА Новости, 30.10.2024

Путин поручил подготовить приказы о помощи участникам СВО с инвалидностью

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьеров вместе с министерством обороны подготовить поручения по поддержке и трудоустройству участников... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:01

2024-10-30T18:01

2024-10-30T18:08

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьеров вместе с министерством обороны подготовить поручения по поддержке и трудоустройству участников специальной военной операции с инвалидностью.Глава государства рассказал, что он недавно встречался с участниками СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. Президент поинтересовался, как у них дела, все они ответили, что все отлично, вопросов и проблем нет. Путин в свою очередь попросил коллег из администрации поговорить с каждым из них и посмотреть, как они живут, работают. На его взгляд, сейчас еще очень много проблем и вопросов. Кто-то из них работает, а кто-то не может трудоустроиться."Поэтому я бы попросил вас вместе с Татьяной Алексеевной (Голиковой, вице-премьером РФ - ред.) и вместе с Минобороны подготовить такой перечень поручений, который бы работал в этом очень важном, очень нужном направлении", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html

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общество, владимир путин, россия