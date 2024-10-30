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В Госдуме попросили ФАС провести проверку цен на "детские" тарифы такси - РИА Новости, 30.10.2024
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01:14 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/proverka-1980812396.html
В Госдуме попросили ФАС провести проверку цен на "детские" тарифы такси
В Госдуме попросили ФАС провести проверку цен на "детские" тарифы такси - РИА Новости, 30.10.2024
В Госдуме попросили ФАС провести проверку цен на "детские" тарифы такси
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T01:14
2024-10-30T01:14
госдума рф
борис чернышов (депутат)
максим шаскольский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить обоснованность цен на "детские" тарифы такси, по его словам, наличие детского кресла не может быть обоснованием для существенного удорожания услуги. "Прошу Федеральную антимонопольную службу провести проверку обоснованности установленных цен на "детские" тарифы такси", - говорится в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению автора обращения, разница стоимости за один и тот же маршрут на тарифах "детский" и "эконом" может составлять сотни рублей или даже отличаться в несколько раз, хотя нередко в обоих тарифах работает одна и та же машина. "Такое положение вещей вызывает серьезные вопросы, поскольку одно только наличие детского кресла не может быть основание для существенного удорожания услуги, а повышение именно "детского" тарифа представляется несправедливым по отношению ко многим семьям, особенно тем, кто подобные поездки не может отложить, например, если это запланированный визит в поликлинику", - отмечается в документе. Чернышов рассказал РИА Новости, что обращения на эту тему поступают в его адрес регулярно. Он отметил, что если одни агрегаторы идут навстречу и регулируют ценообразование, то другие игнорируют, и разброс цен сохраняется. "Конечно, для водителей поездки пассажиров с детьми более напряженные, но это не может влиять на цену радикальным образом. Подобные издержки должен взять на себя либо таксопарк, либо агрегатор такси, например, за счёт установления нулевой комиссии агрегатора для "детских" тарифов. Такой подход позволит сделать поездки для водителей более выгодными и сократить ценовую нагрузку на родителей, создавая более справедливую систему", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.
https://ria.ru/20241023/fas-1979593385.html
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госдума рф, борис чернышов (депутат), максим шаскольский
Госдума РФ, Борис Чернышов (депутат), Максим Шаскольский
В Госдуме попросили ФАС провести проверку цен на "детские" тарифы такси

Вице-спикер ГД Чернышов попросил ФАС проверить цены на "детские" тарифы такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить обоснованность цен на "детские" тарифы такси, по его словам, наличие детского кресла не может быть обоснованием для существенного удорожания услуги.
"Прошу Федеральную антимонопольную службу провести проверку обоснованности установленных цен на "детские" тарифы такси", - говорится в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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По мнению автора обращения, разница стоимости за один и тот же маршрут на тарифах "детский" и "эконом" может составлять сотни рублей или даже отличаться в несколько раз, хотя нередко в обоих тарифах работает одна и та же машина.
"Такое положение вещей вызывает серьезные вопросы, поскольку одно только наличие детского кресла не может быть основание для существенного удорожания услуги, а повышение именно "детского" тарифа представляется несправедливым по отношению ко многим семьям, особенно тем, кто подобные поездки не может отложить, например, если это запланированный визит в поликлинику", - отмечается в документе.
Чернышов рассказал РИА Новости, что обращения на эту тему поступают в его адрес регулярно. Он отметил, что если одни агрегаторы идут навстречу и регулируют ценообразование, то другие игнорируют, и разброс цен сохраняется.
"Конечно, для водителей поездки пассажиров с детьми более напряженные, но это не может влиять на цену радикальным образом. Подобные издержки должен взять на себя либо таксопарк, либо агрегатор такси, например, за счёт установления нулевой комиссии агрегатора для "детских" тарифов. Такой подход позволит сделать поездки для водителей более выгодными и сократить ценовую нагрузку на родителей, создавая более справедливую систему", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.
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