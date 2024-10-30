https://ria.ru/20241030/prosveschenie-1980952264.html

В "России сегодня" обсудили тенденции исторического просвещения

В "России сегодня" обсудили тенденции исторического просвещения - РИА Новости, 30.10.2024

В "России сегодня" обсудили тенденции исторического просвещения

Форматы исторического просвещения, которые формируют национальную идентичность, обсудили эксперты в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" во время... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:33

2024-10-30T16:33

2024-10-30T17:04

социальный навигатор

общество

освобождение. путь к победе

россия

президентский фонд культурных инициатив

российская академия образования

ольга васильева

наталья тюрина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980920064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c84774d9e4768d6beb5559dd4a167480.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Форматы исторического просвещения, которые формируют национальную идентичность, обсудили эксперты в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" во время видеомоста Москва — Симферополь — Херсонская область — Мелитополь — Брест, который прошел в мельтимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Отвечая на вопрос: "Как говорить со школьниками и студентами об истории страны и патриотизме?", эксперты сошлись во мнении, что для формирования исторической идентичности очень важна открытость."Историческим просвещением детей нужно начинать заниматься как можно раньше. Педагогу важно не просто хорошо владеть своим предметом и уметь передавать знания. Нужно учить так, чтобы эта информация, этот культурный код был впитан ребенком, молодым человеком", — рассказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.В ходе мероприятия Васильева анонсировала выпуск академией в 2025 году монографии "Система образования СССР в годы Великой Отечественной войны", приуроченной к 80-летию Великой Победы. Издание будет включать три тома, каждый из которых посвящен отдельной теме: "Школа и учительство в годы Великой Отечественной войны", "Дети и война" и "Подвиг тыла ради Великой Победы".Президент РАО также напомнила о необходимости развенчивать мифы о Великой Отечественной войне и привела примеры образов героев и фактов, к которым могут обращаться педагоги, чтобы сделать процесс обучения более наглядным и личным для каждого школьника и студента. Васильева отметила, что понимание истории страны может быть достигнуто только через честный диалог поколений.С ней согласилась руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева."История стала общедоступна. История перестала быть привилегией, прерогативой профессионального сообщества, которое владеет особыми профессиональными приемами, подходами для анализа документов, источников, трактовки этих фактов, презентации их в общественном пространстве. Историческая память сегодня — это хорошее состояние нашего общества. Конечно, перед профессиональным сообществом особая ответственность в этих условиях, потому что историческая память должна базироваться на верифицированной информации, академическом знании", — сообщила Малышева.По ее словам, именно верифицированная информация, обоснованное академическое знание и отсутствие искусственных конструкций — это залог доверия общества государству."Очень важно понять смыслы отечественной исторической памяти и говорить на языке смыслов, а не просто повторять набор фактов и событий. Очень важны общие точки исторической памяти, например, с республикой Беларусь у нас их много — именно память о Великой Отечественной войне стала общей болевой точкой. Поэтому мы вместе реализуем проект "Без срока давности" по установлению юридических фактов, выявлению новых обстоятельств, а главное — формированию неприятия нацизма в любых его проявлениях: в исторической ретроспективе, в современности, потому что у нас с республикой Беларусь таких точек соприкосновения общей исторической памяти очень много", — подчеркнула Малышева.Говоря о форматах мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, генеральный консул Российской Федерации в Бресте Олег Мурашев отметил важность совместных шествий граждан России и Белоруссии 9 мая."Накануне сегодняшнего мероприятия мне удалось побеседовать с руководством Брестской области, краеведами, студентами, преподавателями. Все они были едины в одном: нам нужно вместе реализовывать проекты, посвященные сохранению исторической памяти, Дню Победы и вкладу советского народа в разгром фашизма", — заявил Мурашев.О том, как формировать чувство патриотизма у молодежи, рассказал и председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур. По его мнению, прививать детям любовь к Родине старшее поколение должно в первую очередь своим примером."Мы прикладываем все усилия для того, чтобы вернуть возможность молодежи объективно оценивать реальность", — подчеркнул Качур.Говоря об участии СМИ в сохранении исторической памяти, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина отметила уникальность проекта "Освобождение. Путь к Победе", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив."В проекте участвует более 30 российских университетов. Мы решили, что эта история должна прийти к каждому студенту, каждому человеку. Соответственно, были созданы специальные документальные выставки, впервые из открытых материалов, которые приехали в каждый университет. Сегодня с материалами познакомилось уже более полумиллиона школьников и студентов на всей территории Российской Федерации, включая новые регионы", — рассказала Тюрина.Проект "Освобождение. Путь к Победе" направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.

https://sn.ria.ru/20241030/video-1980893299.html

россия

брест

херсонская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, освобождение. путь к победе, россия, президентский фонд культурных инициатив, российская академия образования, ольга васильева, наталья тюрина, елена малышева, брест, херсонская область , белоруссия, история