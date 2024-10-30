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В ГД внесли проект о праве передачи госимущества в собственность субъектов
В ГД внесли проект о праве передачи госимущества в собственность субъектов - РИА Новости, 30.10.2024
В ГД внесли проект о праве передачи госимущества в собственность субъектов
Сенаторы РФ внесли в Госдуму проект, которым предлагается установить, что федеральное имущество может быть передано в собственность субъектов РФ или... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T22:41
2024-10-30T22:41
2024-10-30T22:41
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андрей кутепов
арсен каноков
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общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сенаторы РФ внесли в Госдуму проект, которым предлагается установить, что федеральное имущество может быть передано в собственность субъектов РФ или муниципальных образований в случаях, установленных правительством РФ, исключив как основание передачи наличие факта его использования органами госвласти субъектов РФ и органами местного самоуправления, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект внесли в Госдуму сенаторы РФ Андрей Кутепов, Арсен Каноков и Игорь Тресков. "В целях оптимизации процедуры передачи федерального имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований предлагается установить, что федеральное имущество может быть передано в собственность субъектов РФ или муниципальных образований в случаях, установленных правительством РФ, исключив как основание передачи наличие факта его использования органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов инициативы, действующее законодательство не в полной мере учитывает потребности регионов, что затрудняет решение вопроса о передаче объектов, которые являются обременением для казны РФ и могли бы быть более эффективно использованы субъектами РФ.
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россия, андрей кутепов, арсен каноков, госдума рф, общество
Россия, Андрей Кутепов, Арсен Каноков, Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект о праве передачи госимущества в собственность субъектов
В ГД внесли проект о праве передачи госимущества в собственность субъектов РФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сенаторы РФ внесли в Госдуму проект, которым предлагается установить, что федеральное имущество может быть передано в собственность субъектов РФ или муниципальных образований в случаях, установленных правительством РФ, исключив как основание передачи наличие факта его использования органами госвласти субъектов РФ и органами местного самоуправления, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект внесли в Госдуму сенаторы РФ Андрей Кутепов
, Арсен Каноков
и Игорь Тресков.
"В целях оптимизации процедуры передачи федерального имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований предлагается установить, что федеральное имущество может быть передано в собственность субъектов РФ или муниципальных образований в случаях, установленных правительством РФ, исключив как основание передачи наличие факта его использования органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов инициативы, действующее законодательство не в полной мере учитывает потребности регионов, что затрудняет решение вопроса о передаче объектов, которые являются обременением для казны РФ и могли бы быть более эффективно использованы субъектами РФ.