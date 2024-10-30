https://ria.ru/20241030/proekt--1981018452.html

В ГД внесли проект о праве передачи госимущества в собственность субъектов

В ГД внесли проект о праве передачи госимущества в собственность субъектов - РИА Новости, 30.10.2024

В ГД внесли проект о праве передачи госимущества в собственность субъектов

Сенаторы РФ внесли в Госдуму проект, которым предлагается установить, что федеральное имущество может быть передано в собственность субъектов РФ или... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T22:41

2024-10-30T22:41

2024-10-30T22:41

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андрей кутепов

арсен каноков

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сенаторы РФ внесли в Госдуму проект, которым предлагается установить, что федеральное имущество может быть передано в собственность субъектов РФ или муниципальных образований в случаях, установленных правительством РФ, исключив как основание передачи наличие факта его использования органами госвласти субъектов РФ и органами местного самоуправления, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект внесли в Госдуму сенаторы РФ Андрей Кутепов, Арсен Каноков и Игорь Тресков. "В целях оптимизации процедуры передачи федерального имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований предлагается установить, что федеральное имущество может быть передано в собственность субъектов РФ или муниципальных образований в случаях, установленных правительством РФ, исключив как основание передачи наличие факта его использования органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов инициативы, действующее законодательство не в полной мере учитывает потребности регионов, что затрудняет решение вопроса о передаче объектов, которые являются обременением для казны РФ и могли бы быть более эффективно использованы субъектами РФ.

https://realty.ria.ru/20241023/sovfed-1979529102.html

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россия, андрей кутепов, арсен каноков, госдума рф, общество