https://ria.ru/20241030/prioritet-1980817831.html

"Приоритеты расставлены ": Порошенко позавидовал одной детали в России

"Приоритеты расставлены ": Порошенко позавидовал одной детали в России - РИА Новости, 30.10.2024

"Приоритеты расставлены ": Порошенко позавидовал одной детали в России

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются, в то время как Россия... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T03:11

2024-10-30T03:11

2024-10-30T07:05

украина

россия

петр порошенко

верховная рада украины

госдума рф

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются, в то время как Россия стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает расходы на оборону. Об этом он заявил во время выступления на заседании Верховной рады."Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет Российской Федерации", — заявил он, заметив, что оборонные расходы России достигли примерно 142 миллиардов долларов.Экс-президент раскритиковал украинское правительство за то, что у них в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров, заявив, что оборона должна быть единственным приоритетом."Армия — не приоритет. Приоритет — инвалиды-прокуроры, увеличение финансирования наблюдательных советов государственных предприятий, силовики, коррупционный кэшбек с покупкой голосов избирателей…" — пожаловался Порошенко.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. По данным исследования, проведенного компанией "Украинская социологическая платформа, почти 90% жителей Украины считают, что уровень коррупции в стране вырос с 2022 года. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенный правительством. К ключевым приоритетам в этот период отнесено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности России, а также ее технологического суверенитета. На реализацию национальных проектов предусмотрено 5,765 триллиона рублей в 2025 году, 6,302 триллиона в 2026 году, 6,356 триллиона в 2027 году.

https://ria.ru/20241019/begstvo-1978846566.html

https://ria.ru/20241013/poroshenko-1977854722.html

https://ria.ru/20240716/ukraina-1960106914.html

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украина, россия, петр порошенко, верховная рада украины, госдума рф