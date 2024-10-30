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Житель Саратова получил пять лет колонии за ДТП, где погиб сын губернатора - РИА Новости, 30.10.2024
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11:43 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/prigovor-1980869872.html
Житель Саратова получил пять лет колонии за ДТП, где погиб сын губернатора
Житель Саратова получил пять лет колонии за ДТП, где погиб сын губернатора - РИА Новости, 30.10.2024
Житель Саратова получил пять лет колонии за ДТП, где погиб сын губернатора
Волжский районный суд Саратова в среду приговорил водителя Lada Granta Амира Рахматулина к 5 годам колонии общего режима по обвинению в совершении ДТП, в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:43
2024-10-30T11:43
происшествия
роман бусаргин
саратов
саратовская область
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САРАТОВ, 30 окт - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова в среду приговорил водителя Lada Granta Амира Рахматулина к 5 годам колонии общего режима по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека, включая сына губернатора, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Приговорить... к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - зачитал приговор судья. По данным регионального главка МВД, 22 июля на улице Соколовой в центре Саратова 19-летний местный житель за рулем Lada Granta не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик Man. В результате аварии пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из погибших - сын губернатора. Спустя три дня губернатор Роман Бусаргин поблагодарил в Telegram-канале жителей за поддержку в тяжелые для семьи дни. В отношении водителя Амира Рахматулина было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, он был заключен под стражу. Дело рассматривалось в Волжском районном суде Саратова. Адвокат подсудимого Александр Бесараб ранее сообщил РИА Новости, что гособвинитель в прениях попросил суд приговорить Рахматулина к 6,5 годам колонии общего режима, при этом защита считает предложенное прокурором наказание необоснованным. По словам защитника, подсудимый вину признал и возместил ущерб потерпевшим.
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происшествия, роман бусаргин, саратов, саратовская область
Происшествия, Роман Бусаргин, Саратов, Саратовская область
Житель Саратова получил пять лет колонии за ДТП, где погиб сын губернатора

Суд дал пять лет водителю, по чьей вине в ДТП погиб сын губернатора Бусаргина

© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской областиНа месте столкновение двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове
На месте столкновение двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области
На месте столкновение двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове. Архивное фото
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САРАТОВ, 30 окт - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова в среду приговорил водителя Lada Granta Амира Рахматулина к 5 годам колонии общего режима по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека, включая сына губернатора, передает корреспондент РИА Новости из суда.
«
"Приговорить... к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - зачитал приговор судья.
По данным регионального главка МВД, 22 июля на улице Соколовой в центре Саратова 19-летний местный житель за рулем Lada Granta не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик Man. В результате аварии пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из погибших - сын губернатора. Спустя три дня губернатор Роман Бусаргин поблагодарил в Telegram-канале жителей за поддержку в тяжелые для семьи дни. В отношении водителя Амира Рахматулина было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, он был заключен под стражу.
Дело рассматривалось в Волжском районном суде Саратова. Адвокат подсудимого Александр Бесараб ранее сообщил РИА Новости, что гособвинитель в прениях попросил суд приговорить Рахматулина к 6,5 годам колонии общего режима, при этом защита считает предложенное прокурором наказание необоснованным. По словам защитника, подсудимый вину признал и возместил ущерб потерпевшим.
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