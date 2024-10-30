https://ria.ru/20241030/prigovor-1980869872.html

Житель Саратова получил пять лет колонии за ДТП, где погиб сын губернатора

Житель Саратова получил пять лет колонии за ДТП, где погиб сын губернатора - РИА Новости, 30.10.2024

Житель Саратова получил пять лет колонии за ДТП, где погиб сын губернатора

Волжский районный суд Саратова в среду приговорил водителя Lada Granta Амира Рахматулина к 5 годам колонии общего режима по обвинению в совершении ДТП, в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:43

2024-10-30T11:43

2024-10-30T11:43

происшествия

роман бусаргин

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 30 окт - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова в среду приговорил водителя Lada Granta Амира Рахматулина к 5 годам колонии общего режима по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека, включая сына губернатора, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Приговорить... к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - зачитал приговор судья. По данным регионального главка МВД, 22 июля на улице Соколовой в центре Саратова 19-летний местный житель за рулем Lada Granta не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик Man. В результате аварии пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из погибших - сын губернатора. Спустя три дня губернатор Роман Бусаргин поблагодарил в Telegram-канале жителей за поддержку в тяжелые для семьи дни. В отношении водителя Амира Рахматулина было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, он был заключен под стражу. Дело рассматривалось в Волжском районном суде Саратова. Адвокат подсудимого Александр Бесараб ранее сообщил РИА Новости, что гособвинитель в прениях попросил суд приговорить Рахматулина к 6,5 годам колонии общего режима, при этом защита считает предложенное прокурором наказание необоснованным. По словам защитника, подсудимый вину признал и возместил ущерб потерпевшим.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, роман бусаргин, саратов, саратовская область