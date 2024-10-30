https://ria.ru/20241030/priamure-1980869406.html

В Приамурье пожар охватил две фуры на трассе

В Приамурье пожар охватил две фуры на трассе - РИА Новости, 30.10.2024

В Приамурье пожар охватил две фуры на трассе

Госпожнадзор проводит проверку по факту пожара с двумя гружёнными автопокрышками и трактором фурами на федеральной трассе в Серышевском округе Приамурья, в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:41

2024-10-30T11:41

2024-10-30T11:45

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Госпожнадзор проводит проверку по факту пожара с двумя гружёнными автопокрышками и трактором фурами на федеральной трассе в Серышевском округе Приамурья, в результате которого пострадал один водитель, сообщает главк МЧС региона. Сообщение о возгорании двух автофургонов с полуприцепами поступило в среду в 4.38 утра (22.38 мск). На тралах находились авторезина и трактор. В тушении принимали участие восемь человек и три автоцистерны. Пожар ликвидирован. "При пожаре пострадал 58-летний водитель одного из транспортных средств. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение. Сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России по факту происшествия проводится доследственная проверка. Обстоятельства, виновник и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241028/podrostok-1980433735.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)