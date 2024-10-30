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В Приамурье пожар охватил две фуры на трассе - РИА Новости, 30.10.2024
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11:41 30.10.2024 (обновлено: 11:45 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/priamure-1980869406.html
В Приамурье пожар охватил две фуры на трассе
В Приамурье пожар охватил две фуры на трассе - РИА Новости, 30.10.2024
В Приамурье пожар охватил две фуры на трассе
Госпожнадзор проводит проверку по факту пожара с двумя гружёнными автопокрышками и трактором фурами на федеральной трассе в Серышевском округе Приамурья, в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:41
2024-10-30T11:45
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Госпожнадзор проводит проверку по факту пожара с двумя гружёнными автопокрышками и трактором фурами на федеральной трассе в Серышевском округе Приамурья, в результате которого пострадал один водитель, сообщает главк МЧС региона. Сообщение о возгорании двух автофургонов с полуприцепами поступило в среду в 4.38 утра (22.38 мск). На тралах находились авторезина и трактор. В тушении принимали участие восемь человек и три автоцистерны. Пожар ликвидирован. "При пожаре пострадал 58-летний водитель одного из транспортных средств. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение. Сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России по факту происшествия проводится доследственная проверка. Обстоятельства, виновник и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье пожар охватил две фуры на трассе

В Приамурье проводят проверку после пожара, охватившего две фуры на трассе

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиНа месте пожара в Серышевском округе Амурской области
На месте пожара в Серышевском округе Амурской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
На месте пожара в Серышевском округе Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Госпожнадзор проводит проверку по факту пожара с двумя гружёнными автопокрышками и трактором фурами на федеральной трассе в Серышевском округе Приамурья, в результате которого пострадал один водитель, сообщает главк МЧС региона.
Сообщение о возгорании двух автофургонов с полуприцепами поступило в среду в 4.38 утра (22.38 мск). На тралах находились авторезина и трактор. В тушении принимали участие восемь человек и три автоцистерны. Пожар ликвидирован.
"При пожаре пострадал 58-летний водитель одного из транспортных средств. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение. Сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России по факту происшествия проводится доследственная проверка. Обстоятельства, виновник и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
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