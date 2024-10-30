https://ria.ru/20241030/premiya-1980820230.html
Житель Воронежа смог отсудить у бывшей жены часть премии
Житель Воронежа смог отсудить у бывшей жены часть премии - РИА Новости, 30.10.2024
Житель Воронежа смог отсудить у бывшей жены часть премии
Житель Воронежа смог отсудить у бывшей жены часть годовой премии, полученной уже после развода, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:28
2024-10-30T04:28
2024-10-30T04:28
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Житель Воронежа смог отсудить у бывшей жены часть годовой премии, полученной уже после развода, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Согласно материалам дела, супруги развелись после семи лет брака. Они поделили доли в квартире, земельный участок, счета и долги. Но уже после развода на счет женщины пришла премия более 240 тысяч рублей по итогам работы за предыдущий год, когда она еще состояла в браке. Сначала суды оставили ей всю сумму, но бывший муж дошел до Верховного суда РФ, добиваясь ее раздела. В итоге суд встал на его сторону и направил дело на пересмотр, указав поделить эту выплату. "Премиальная выплата в размере 240 723,45 рубля по итогам 2020 года, перечисленная работодателем на счет ответчика в феврале 2021 года, является доходом от трудовой деятельности, в том числе осуществляемой до фактического прекращения семейных отношений с истцом 16 июля 2020 года, в связи с чем состоявшееся после указанного момента перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств", - сказано в определении.
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воронеж, россия
Житель Воронежа смог отсудить у бывшей жены часть премии
Житель Воронежа отсудил у бывшей жены часть премии, полученной после развода
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Житель Воронежа смог отсудить у бывшей жены часть годовой премии, полученной уже после развода, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Согласно материалам дела, супруги развелись после семи лет брака. Они поделили доли в квартире, земельный участок, счета и долги. Но уже после развода на счет женщины пришла премия более 240 тысяч рублей по итогам работы за предыдущий год, когда она еще состояла в браке. Сначала суды оставили ей всю сумму, но бывший муж дошел до Верховного суда РФ, добиваясь ее раздела.
В итоге суд встал на его сторону и направил дело на пересмотр, указав поделить эту выплату.
"Премиальная выплата в размере 240 723,45 рубля по итогам 2020 года, перечисленная работодателем на счет ответчика в феврале 2021 года, является доходом от трудовой деятельности, в том числе осуществляемой до фактического прекращения семейных отношений с истцом 16 июля 2020 года, в связи с чем состоявшееся после указанного момента перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств", - сказано в определении.