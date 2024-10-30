https://ria.ru/20241030/predprinimatel-1980694160.html

"Все впереди". Предприниматель рассказал о ситуации в курском приграничье

"Все впереди". Предприниматель рассказал о ситуации в курском приграничье - РИА Новости, 30.10.2024

"Все впереди". Предприниматель рассказал о ситуации в курском приграничье

Подсолнечное масло, зерно, бутилированная вода — сельхозпредприятие Романа Ткаченко было градообразующим в Ольговке Кореневского района. Это на границе, в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:05

надежные люди

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. Подсолнечное масло, зерно, бутилированная вода — сельхозпредприятие Романа Ткаченко было градообразующим в Ольговке Кореневского района. Это на границе, в Курской области. Сюда вторглись ВСУ. Сейчас их уже выгнали, но обстановка там по-прежнему напряженная. О том, как работникам удалось спастись, — в материале РИА Новости."Не хотели уезжать"— Вот тракторы. Стекла, конечно, побитые, но в остальном вроде бы целые.Военнослужащий отправил директору "Грин Терра" Роману Ткаченко видео с производственного комплекса. Сожженные ангары, поврежденная сельхозтехника, посеченное осколками зернохранилище. Общий ущерб, по оценкам руководителя, — на 3,5 миллиарда рублей.Тут на полях в шесть тысяч гектаров выращивали зерно — ячмень, пшеницу, сою, подсолнечник, кукурузу, а также 15 сортов яблок. Выпускали до 300 тысяч литров рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла в год, более 340 тысяч литров газированной и негазированной бутилированной воды.Персонал — три сотни человек, в основном из Ольговки и окрестных сел. В 2022-м шестерых мобилизовали. Предприятие с первых дней СВО помогало военным: не только продуктами, но и спецоборудованием. Потратили на это миллионы.Когда вторглись ВСУ, никто из сотрудников эвакуироваться не спешил. Но начались обстрелы."Одного человека потеряли. Вышел из дома за водой, и вэсэушники его — в упор… Потом прилетел снаряд — убил его больную мать", — рассказывает РИА Новости Ткаченко."Надеемся вернуться обратно"Уезжали спешно, взяв только самое необходимое. Директор предприятия проконтролировал, чтобы люди, которым совсем некуда идти, не задерживались в пунктах временного размещения."Спасибо друзьям — один из них разместил у себя на даче в Орле 29 беженцев. Поддержали нас колоссально", — говорит он.Сам же Роман выбрался из Кореневского района 9 августа. "Мой дом в селе Жадино, а родители рядом, в Коренево. Они ни в какую не хотели эвакуироваться. Но я настаивал. ВСУ уже в трех километрах — лупили из танка куда придется".Сотрудники рассчитывают вернуться в Ольговку в самом ближайшем будущем. Среди них есть те, кто там работает с советских времен, когда был колхоз."Раньше всем заведовал отец, я помогал чем мог. С 2015-го подключился, мы с ним трудились бок о бок, — объясняет предприниматель. — Активно участвовали и в общественной жизни. Помогали соцучреждениям".Поддержка регионаЕго сотрудники продолжают получать зарплату. В подобной ситуации оказались и другие аграрии. Региональные власти сообщили, что ущерб агропромышленному комплексу Курской области из-за вторжения превысил 100 миллиардов рублей, а промышленности, малым и средним предприятиям — 17 миллиардов.Создали рабочую группу по поддержке пострадавших хозяйств. Там представители более 20 промышленных и сельскохозяйственных компаний, профильных министерств и ведомств."Возмещать ущерб будут поэтапно. Сперва вернут часть средств, которые сейчас уходят на зарплату. Затем помогут с возобновлением производства, восстановлением", — перечисляет Ткаченко.Дома сотрудникам и просто односельчанам отремонтируют или построят частично за счет предприятия."На связи со всеми своими работниками — нет ни одного, кто не хотел бы вернуться. Мы все очень ждем этого дня. Ведь нам предстоит возродить Ольговку, заново создать инфраструктуру, чтобы мы, как прежде, жили и работали на своей земле", — подчеркивает директор.Пока же об этом говорить рано: по сообщениям военных, небо над освобожденной Ольговкой по-прежнему кишит вражескими дронами, а территорию села еще не разминировали.

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины