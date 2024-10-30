Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 30.10.2024 (обновлено: 17:41 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/posol-1980958110.html
МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости - РИА Новости, 30.10.2024
МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
Министерство иностранных дел вызвало посла Финляндии в России Марью Лийвала и выразило ей протест из-за ареста российских объектов недвижимости в республике,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:42
2024-10-30T17:41
россия
в мире
финляндия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нафтогаз украины
хельсинки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107666_0:14:790:458_1920x0_80_0_0_e2007663040f4deee8c0eacd0be32fd4.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел вызвало посла Финляндии в России Марью Лийвала и выразило ей протест из-за ареста российских объектов недвижимости в республике, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. "Вызвана посол Марья Лийвала, которой заявлен решительный протест в связи с действиями финской Службы судебных приставов, наложившей арест на 45 принадлежащих России объектов недвижимости в Финляндии, включая используемые посольством в служебных целях и защищенные дипломатическим иммунитетом", — заявили в МИД.Москва требует пересмотреть это незаконное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, иначе последствия таких действий будут лежать на Хельсинки. Россия же при необходимости примет ответные меры, указали в министерстве. "Особое внимание посла было обращено на отсутствие официальной реакции МИД Финляндии на направленные в его адрес посольством России соответствующие ноты протеста", — добавили в ведомстве. В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложили арест, который вступил в силу 24 октября. Накануне издание со ссылкой на Службу судебных приставов уточнило, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Как следует из решения Окружного суда Хельсинки, иск, по которому республика заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.
https://ria.ru/20241030/finlyandiya-1980915153.html
https://ria.ru/20241024/granitsa-1979739467.html
https://ria.ru/20240904/finljandija-1970652632.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107666_51:0:740:517_1920x0_80_0_0_43f0bd82184d3dc54363bb6abcae33cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нафтогаз украины, хельсинки
Россия, В мире, Финляндия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нафтогаз Украины, Хельсинки
МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости

МИД выразил протест послу Финляндии Лийвала из-за ареста российской недвижимости

© Фото : Ministry for Foreign Affairs of FinlandМарья Лийвала
Марья Лийвала - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Ministry for Foreign Affairs of Finland
Марья Лийвала. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел вызвало посла Финляндии в России Марью Лийвала и выразило ей протест из-за ареста российских объектов недвижимости в республике, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"Вызвана посол Марья Лийвала, которой заявлен решительный протест в связи с действиями финской Службы судебных приставов, наложившей арест на 45 принадлежащих России объектов недвижимости в Финляндии, включая используемые посольством в служебных целях и защищенные дипломатическим иммунитетом", — заявили в МИД.
Российский центр науки и культуры в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Крыму предложили ответ на арест российских активов в Финляндии
Вчера, 14:21
Москва требует пересмотреть это незаконное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, иначе последствия таких действий будут лежать на Хельсинки. Россия же при необходимости примет ответные меры, указали в министерстве.
"Особое внимание посла было обращено на отсутствие официальной реакции МИД Финляндии на направленные в его адрес посольством России соответствующие ноты протеста", — добавили в ведомстве.
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Стало известно, что сделала Финляндия на границе с Россией
24 октября, 10:23
В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложили арест, который вступил в силу 24 октября. Накануне издание со ссылкой на Службу судебных приставов уточнило, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Как следует из решения Окружного суда Хельсинки, иск, по которому республика заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний.

В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить им пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.
Финско-русская Школа Восточной Финляндии в Лаппеенранте - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
СМИ: в Финляндии намерены закрыть русскую школу из-за "угрозы безопасности"
4 сентября, 23:02
 
РоссияВ миреФинляндияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нафтогаз УкраиныХельсинки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала