https://ria.ru/20241030/posol-1980958110.html

МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости

МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости - РИА Новости, 30.10.2024

МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости

Министерство иностранных дел вызвало посла Финляндии в России Марью Лийвала и выразило ей протест из-за ареста российских объектов недвижимости в республике,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:42

2024-10-30T16:42

2024-10-30T17:41

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нафтогаз украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел вызвало посла Финляндии в России Марью Лийвала и выразило ей протест из-за ареста российских объектов недвижимости в республике, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. "Вызвана посол Марья Лийвала, которой заявлен решительный протест в связи с действиями финской Службы судебных приставов, наложившей арест на 45 принадлежащих России объектов недвижимости в Финляндии, включая используемые посольством в служебных целях и защищенные дипломатическим иммунитетом", — заявили в МИД.Москва требует пересмотреть это незаконное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, иначе последствия таких действий будут лежать на Хельсинки. Россия же при необходимости примет ответные меры, указали в министерстве. "Особое внимание посла было обращено на отсутствие официальной реакции МИД Финляндии на направленные в его адрес посольством России соответствующие ноты протеста", — добавили в ведомстве. В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложили арест, который вступил в силу 24 октября. Накануне издание со ссылкой на Службу судебных приставов уточнило, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Как следует из решения Окружного суда Хельсинки, иск, по которому республика заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.

https://ria.ru/20241030/finlyandiya-1980915153.html

https://ria.ru/20241024/granitsa-1979739467.html

https://ria.ru/20240904/finljandija-1970652632.html

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россия, в мире, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нафтогаз украины, хельсинки