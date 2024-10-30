МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
МИД выразил протест послу Финляндии Лийвала из-за ареста российской недвижимости
© Фото : Ministry for Foreign Affairs of FinlandМарья Лийвала
© Фото : Ministry for Foreign Affairs of Finland
Марья Лийвала. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел вызвало посла Финляндии в России Марью Лийвала и выразило ей протест из-за ареста российских объектов недвижимости в республике, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"Вызвана посол Марья Лийвала, которой заявлен решительный протест в связи с действиями финской Службы судебных приставов, наложившей арест на 45 принадлежащих России объектов недвижимости в Финляндии, включая используемые посольством в служебных целях и защищенные дипломатическим иммунитетом", — заявили в МИД.
Москва требует пересмотреть это незаконное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, иначе последствия таких действий будут лежать на Хельсинки. Россия же при необходимости примет ответные меры, указали в министерстве.
"Особое внимание посла было обращено на отсутствие официальной реакции МИД Финляндии на направленные в его адрес посольством России соответствующие ноты протеста", — добавили в ведомстве.
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24 октября, 10:23
В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложили арест, который вступил в силу 24 октября. Накануне издание со ссылкой на Службу судебных приставов уточнило, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Как следует из решения Окружного суда Хельсинки, иск, по которому республика заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний.
В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить им пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.