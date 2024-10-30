https://ria.ru/20241030/posol-1980888499.html

Путин назначил нового посла в Бангладеш

Путин назначил нового посла в Бангладеш - РИА Новости, 30.10.2024

Путин назначил нового посла в Бангладеш

Президент России Владимир Путин назначил Александра Хозина новым послом РФ в Бангладеш, освободив от этих обязанностей Александра Мантыцкого, соответствующие... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:31

2024-10-30T12:31

2024-10-30T12:36

политика

россия

бангладеш

владимир путин

александр мантыцкий

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Хозина новым послом РФ в Бангладеш, освободив от этих обязанностей Александра Мантыцкого, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Хозина Александра Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Народной Республике Бангладеш", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Мантыцкого.

https://ria.ru/20241025/belyaev-1980074524.html

россия

бангладеш

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, бангладеш, владимир путин, александр мантыцкий