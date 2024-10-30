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Путин назначил нового посла в Бангладеш - РИА Новости, 30.10.2024
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12:31 30.10.2024 (обновлено: 12:36 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/posol-1980888499.html
Путин назначил нового посла в Бангладеш
Путин назначил нового посла в Бангладеш - РИА Новости, 30.10.2024
Путин назначил нового посла в Бангладеш
Президент России Владимир Путин назначил Александра Хозина новым послом РФ в Бангладеш, освободив от этих обязанностей Александра Мантыцкого, соответствующие... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:31
2024-10-30T12:36
политика
россия
бангладеш
владимир путин
александр мантыцкий
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Хозина новым послом РФ в Бангладеш, освободив от этих обязанностей Александра Мантыцкого, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Хозина Александра Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Народной Республике Бангладеш", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Мантыцкого.
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политика, россия, бангладеш, владимир путин, александр мантыцкий
Политика, Россия, Бангладеш, Владимир Путин, Александр Мантыцкий
Путин назначил нового посла в Бангладеш

Путин назначил Хозина новым послом России в Бангладеш вместо Мантыцкого

© Фото : МИД РоссииАлександр Хозин
Александр Хозин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : МИД России
Александр Хозин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Хозина новым послом РФ в Бангладеш, освободив от этих обязанностей Александра Мантыцкого, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Хозина Александра Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Народной Республике Бангладеш", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Мантыцкого.
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ПолитикаРоссияБангладешВладимир ПутинАлександр Мантыцкий
 
 
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