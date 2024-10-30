https://ria.ru/20241030/posol-1980888499.html
Путин назначил нового посла в Бангладеш
Путин назначил нового посла в Бангладеш - РИА Новости, 30.10.2024
Путин назначил нового посла в Бангладеш
Президент России Владимир Путин назначил Александра Хозина новым послом РФ в Бангладеш, освободив от этих обязанностей Александра Мантыцкого, соответствующие... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:31
2024-10-30T12:31
2024-10-30T12:36
политика
россия
бангладеш
владимир путин
александр мантыцкий
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Хозина новым послом РФ в Бангладеш, освободив от этих обязанностей Александра Мантыцкого, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Хозина Александра Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Народной Республике Бангладеш", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Мантыцкого.
https://ria.ru/20241025/belyaev-1980074524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, бангладеш, владимир путин, александр мантыцкий
Политика, Россия, Бангладеш, Владимир Путин, Александр Мантыцкий
Путин назначил нового посла в Бангладеш
Путин назначил Хозина новым послом России в Бангладеш вместо Мантыцкого