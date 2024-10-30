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В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве - РИА Новости, 30.10.2024
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15:50 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/polsha-1980943564.html
В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве
В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве - РИА Новости, 30.10.2024
В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве
Бывшего министра национальной обороны Польши, экс-главу комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича подозревают в предательстве,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:50
2024-10-30T15:50
в мире
польша
антони мачеревич
министерство обороны польши
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ВАРШАВА, 30 окт - РИА Новости. Бывшего министра национальной обороны Польши, экс-главу комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича подозревают в предательстве, заявил начальник Службы военной контрразведки республики Ярослав Стружик. В среду в Варшаве проходит презентация доклада польской комиссии по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы По словам Стружика, комиссия, председателем которой он является, пришла к выводу, что во время нахождения на посту министра национальной обороны Мачеревич совершал такие действия, как "препятствование закупок вооружения для вооруженных сил Польши". Генерал отметил, что в действиях Мачеревича, по мнению комиссии, "содержатся признаки предательства". Он пояснил, что речь идет, в частности, об отказе Польши от закупок танкеров для дозаправки самолетов в воздухе. "Комиссия единогласно рекомендует передать собранные материалы соответствующей прокуратуре для уголовно-правовой оценки на предмет совершения преступления Антони Мачеревичем", - сказал Стружик. Он уточнил, что доклад комиссии также имеет закрытую часть, которую он уже представил премьер-министру. Стружик добавил, что его комиссия продолжит свою работу и представит новые доклады. Сразу после оглашения доклада комиссии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, что надеется на то, что Мачеревич будет привлечен к уголовной ответственности и получит реальный тюремный срок. "Антони Мачеревич за то, что делает Польше, уже давно должен был сидеть. Я надеюсь, что он будет сидеть", - сказал Сикорский. С инициативой создания данной комиссии выступил премьер Польши Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Это не первая польская комиссия подобного рода. Во время правления партии "Право и справедливость" была создана комиссия по исследованию "российского влияния в 2007-2022 годах". В конце ноября минувшего года парламент Польши нового созыва отозвал всех членов данной комиссии и принял закон о ее ликвидации. До этого комиссия представила "частичный отчет" и рекомендовала не назначать на государственные должности нынешнего премьера Дональда Туска и ряд других политиков, находившихся на тот момент в оппозиции. После смены власти, в результате чего премьер-министром стал Туск, сейм Польши принял закон о ликвидации этой комиссии, однако президент Польши Анджей Дуда наложил на него вето, де-факто позволив комиссии работать дальше. В ответ на это спикер сейма Шимон Холовня заявил, что парламент Польши не будет подчиняться президентскому вето. По его словам, комиссия останется в процессе ликвидации, в нее не будут назначены новые члены.
https://ria.ru/20241029/polsha-1980724404.html
https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html
https://ria.ru/20241029/polsha-1980791216.html
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в мире, польша, антони мачеревич, министерство обороны польши
В мире, Польша, Антони Мачеревич, Министерство обороны Польши
В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве

Польская комиссия по "влиянию России" заподозрила в предательстве экс-главу МО

© AP Photo / Czarek SokolowskiБывший министр обороны Польши Антони Мачеревич
Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 окт - РИА Новости. Бывшего министра национальной обороны Польши, экс-главу комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича подозревают в предательстве, заявил начальник Службы военной контрразведки республики Ярослав Стружик.
В среду в Варшаве проходит презентация доклада польской комиссии по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Польская комиссия по "влиянию России" вышла на коррупцию среди чиновников
29 октября, 15:43
По словам Стружика, комиссия, председателем которой он является, пришла к выводу, что во время нахождения на посту министра национальной обороны Мачеревич совершал такие действия, как "препятствование закупок вооружения для вооруженных сил Польши".
Генерал отметил, что в действиях Мачеревича, по мнению комиссии, "содержатся признаки предательства". Он пояснил, что речь идет, в частности, об отказе Польши от закупок танкеров для дозаправки самолетов в воздухе.
"Комиссия единогласно рекомендует передать собранные материалы соответствующей прокуратуре для уголовно-правовой оценки на предмет совершения преступления Антони Мачеревичем", - сказал Стружик.
Он уточнил, что доклад комиссии также имеет закрытую часть, которую он уже представил премьер-министру. Стружик добавил, что его комиссия продолжит свою работу и представит новые доклады.
Сразу после оглашения доклада комиссии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, что надеется на то, что Мачеревич будет привлечен к уголовной ответственности и получит реальный тюремный срок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Польше нужно ликвидировать Россию
Вчера, 08:00
"Антони Мачеревич за то, что делает Польше, уже давно должен был сидеть. Я надеюсь, что он будет сидеть", - сказал Сикорский.
С инициативой создания данной комиссии выступил премьер Польши Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт.
Это не первая польская комиссия подобного рода. Во время правления партии "Право и справедливость" была создана комиссия по исследованию "российского влияния в 2007-2022 годах". В конце ноября минувшего года парламент Польши нового созыва отозвал всех членов данной комиссии и принял закон о ее ликвидации. До этого комиссия представила "частичный отчет" и рекомендовала не назначать на государственные должности нынешнего премьера Дональда Туска и ряд других политиков, находившихся на тот момент в оппозиции.
После смены власти, в результате чего премьер-министром стал Туск, сейм Польши принял закон о ликвидации этой комиссии, однако президент Польши Анджей Дуда наложил на него вето, де-факто позволив комиссии работать дальше.
В ответ на это спикер сейма Шимон Холовня заявил, что парламент Польши не будет подчиняться президентскому вето. По его словам, комиссия останется в процессе ликвидации, в нее не будут назначены новые члены.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Польше не видят повода высылать из страны российского посла
29 октября, 20:20
 
В миреПольшаАнтони МачеревичМинистерство обороны Польши
 
 
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