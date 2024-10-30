https://ria.ru/20241030/polsha-1980943564.html

В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве

В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве - РИА Новости, 30.10.2024

В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве

Бывшего министра национальной обороны Польши, экс-главу комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича подозревают в предательстве,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:50

2024-10-30T15:50

2024-10-30T15:50

в мире

польша

антони мачеревич

министерство обороны польши

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ВАРШАВА, 30 окт - РИА Новости. Бывшего министра национальной обороны Польши, экс-главу комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича подозревают в предательстве, заявил начальник Службы военной контрразведки республики Ярослав Стружик. В среду в Варшаве проходит презентация доклада польской комиссии по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы По словам Стружика, комиссия, председателем которой он является, пришла к выводу, что во время нахождения на посту министра национальной обороны Мачеревич совершал такие действия, как "препятствование закупок вооружения для вооруженных сил Польши". Генерал отметил, что в действиях Мачеревича, по мнению комиссии, "содержатся признаки предательства". Он пояснил, что речь идет, в частности, об отказе Польши от закупок танкеров для дозаправки самолетов в воздухе. "Комиссия единогласно рекомендует передать собранные материалы соответствующей прокуратуре для уголовно-правовой оценки на предмет совершения преступления Антони Мачеревичем", - сказал Стружик. Он уточнил, что доклад комиссии также имеет закрытую часть, которую он уже представил премьер-министру. Стружик добавил, что его комиссия продолжит свою работу и представит новые доклады. Сразу после оглашения доклада комиссии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, что надеется на то, что Мачеревич будет привлечен к уголовной ответственности и получит реальный тюремный срок. "Антони Мачеревич за то, что делает Польше, уже давно должен был сидеть. Я надеюсь, что он будет сидеть", - сказал Сикорский. С инициативой создания данной комиссии выступил премьер Польши Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Это не первая польская комиссия подобного рода. Во время правления партии "Право и справедливость" была создана комиссия по исследованию "российского влияния в 2007-2022 годах". В конце ноября минувшего года парламент Польши нового созыва отозвал всех членов данной комиссии и принял закон о ее ликвидации. До этого комиссия представила "частичный отчет" и рекомендовала не назначать на государственные должности нынешнего премьера Дональда Туска и ряд других политиков, находившихся на тот момент в оппозиции. После смены власти, в результате чего премьер-министром стал Туск, сейм Польши принял закон о ликвидации этой комиссии, однако президент Польши Анджей Дуда наложил на него вето, де-факто позволив комиссии работать дальше. В ответ на это спикер сейма Шимон Холовня заявил, что парламент Польши не будет подчиняться президентскому вето. По его словам, комиссия останется в процессе ликвидации, в нее не будут назначены новые члены.

https://ria.ru/20241029/polsha-1980724404.html

https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html

https://ria.ru/20241029/polsha-1980791216.html

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в мире, польша, антони мачеревич, министерство обороны польши