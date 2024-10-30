https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html

Польше нужно ликвидировать Россию

Польше нужно ликвидировать Россию - РИА Новости, 30.10.2024

Польше нужно ликвидировать Россию

По мере того как события на украинском театре военных действий сдвигаются на запад, туда же перенаправляется и вектор геополитической активности и напряжения... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:04

экономика

польша

россия

варшава

ikea international group

еврокомиссия

евросоюз

аналитика

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По мере того как события на украинском театре военных действий сдвигаются на запад, туда же перенаправляется и вектор геополитической активности и напряжения. Польша обратилась в Еврокомиссию с официальным требованием немедленно ввести тридцатипроцентные заградительные пошлины на сельскохозяйственные удобрения, производимые в России и Белоруссии. И если американцы в подобных ситуациях хотя бы придумывают слезоточиво-пафосную чушь в оправдание: мол, так мы боремся со всемирным злом, то поляки поленились даже пристойную легенду соорудить.В обращении без притворства сказано, что наплыв российских и белорусских удобрений приводит к падению финансовых показателей крупнейшего польского производителя, группы Azoty. Настолько, что по итогам трех кварталов текущего года группа задекларировала убытки в виде недополученной прибыли в размере миллиарда злотых (около 250 миллионов долларов).Формулировка божественно прекрасна в своей прямолинейной честности. Это не мы вдрызг разругались с Россией и отрезали себя от импорта газа, базового сырья для производства азотных удобрений, это не мы захлебнулись в новых рыночных условиях и ушли в крупный минус. Это просто русские удобрения мешают. Срочно сделайте их ввоз нерентабельным, а то нам убытки жмут.Однако поляки не были бы собой, если бы не спрятали даже под такое прямолинейное требование второе, а то и третье дно.Блок скучных цифр, без которых не очень понятны польские претензии и особенно далеко идущие желания. Польша получила в наследство от блока Варшавского договора энергетику и кластеры сопутствующих производств, органично вписанные в транспортные ресурсные коридоры с привязкой к собственным месторождениям. Десятилетиями сидевшая на газовой и нефтяной трубе Варшава, обильно питаемая рекордными невозвратными кредитами от Брюсселя, давно и активно внедряется на европейские рынки в качестве ключевого поставщика основных продуктов и товаров.С момента вступления в ЕС в 2004 году Польша нарастила внутреннее производство трех основных видов сельхозудобрений (азотных, фосфорных и калийных) до 1,3 миллиона тонн в год. По этому показателю страна входит в десятку крупнейших производителей в мире и занимает второе место в Европе, лишь немногим уступая Испании. Кстати, важный момент: Варшава в рамках государственного плана не намерена наращивать выпуск удобрений в ближайшие три года, что косвенно свидетельствует об исчерпании возможностей поставок природного газа в виде СПГ и по трубопроводу Baltic Pipe.Также Варшава ведет запутанную игру на внешних рынках.В текущем периоде польские производители экспортируют вовне около трети производимого объема (в среднем 455 тысяч тонн в год). По данному показателю Польша входит в двадцатку мировых трейдеров, зарабатывая ежегодно чуть менее двух миллиардов евро. Варшава ожидает, что экспорт до конца 2026 года вырастет до 490 тысяч тонн, а удобрения входят в топ-40 важнейшей экспортной продукции государства.Основные рынки сбыта: Германия (400 миллионов долларов, за прошлый год чистый плюс 184 миллиона), Украина (да-да, Украина — 256 миллионов), Чехия (236 миллионов) и Британия (115 миллионов). Крупнейшими экспортерами, в том числе в США, выступают компании IKEA Group и Konecrane.Одновременно с этим Польша импортирует разных видов удобрений на 2,2 миллиарда долларов.Средний годовой объем импорта составляет 760 тысяч тонн, но в польской столице очень надеются, что этот показатель в ближайшие годы увеличится до 900 тысяч. Крупнейшие поставщики азотных, фосфорных и калийных удобрений — это Германия (496 миллионов долларов, и показатель сокращается), Россия (200 миллионов), Литва (163 миллиона) и внезапно далекий, но очень богатый углеводородами Оман (145 миллионов). Для местной экономики импорт удобрений настолько важен, что они входят в топ-30 крупнейших торговых направлений.Фактически Польша спекулирует на европейском рынке удобрений, покупая и продавая наиболее востребованные их виды в наиболее выгодные моменты. Тем самым увеличивая свой внутрисистемный вес.Но удобрения — лишь первый этап, за ним логично идет продукция сельского хозяйства и продукты питания как конечное звено цепочек производства. Здесь все тоже чрезвычайно интересно.По основным направлениям агропромышленного комплекса поляки уверенно держатся среди крупнейших мировых игроков. В год здесь собирают десять миллионов тонн пшеницы (17-е место в мире), 7,5 миллиона тонн картофеля (девятое место), а по сбору тритикале поляки вообще не имеют себе равных на планете. Это современный гибрид пшеницы и ржи, дающий отличные урожаи в малорентабельных и кислых почвах. Более четырех миллионов тонн в год.И самое вкусное.Польша внутри Евросоюза по многим продуктовым позициям является крупнейшим поставщиком вкусного и полезного на полки магазинов. Она продает на союзный рынок продуктов питания на 48 миллиардов евро. Только за прошлый год этот показатель вырос на 26 процентов, а с момента вступления в ЕС польская еда увеличила свое присутствие в девять раз!На продаже молока польские производители выручают 1,1 миллиарда евро в год, на мясе птицы — 960 миллионов, на хлебе и хлебобулочных изделиях — 930 миллионов, на реализации табака — 820 миллионов, на шоколаде — 798 миллионов.Текущий требовательный демарш против российских удобрений с учетом всех этих цифр и тенденций становится прозрачным. Даже странно, что Варшава не потребовала перекрыть поставки российско-белорусских удобрений раньше. Видимо, просчитывала свои производственные возможности, величину спроса и степень удорожания базовой сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки после того, как с рынка выдавят дешевые и неудобные удобрения с востока.Европа понемногу смиряется со стагнацией экономики и бегством крупных производств, но все это где-то далеко, а тарелка с ужином — вот она, рядом каждый день. Добрые польские парни готовы накормить всех и каждого, надо только с рынка убрать Россию. А то мешает монополизировать рынок и получать мегаприбыли.

https://ria.ru/20241028/mvf-1980378980.html

https://ria.ru/20241027/zapad-1980175898.html

https://ria.ru/20241021/smert-1979001502.html

https://ria.ru/20241027/briks-1980256310.html

польша

россия

варшава

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, польша, россия, варшава, ikea international group, еврокомиссия, евросоюз, аналитика