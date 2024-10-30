https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html
Польше нужно ликвидировать Россию
Польше нужно ликвидировать Россию - РИА Новости, 30.10.2024
Польше нужно ликвидировать Россию
По мере того как события на украинском театре военных действий сдвигаются на запад, туда же перенаправляется и вектор геополитической активности и напряжения... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:00
2024-10-30T08:00
2024-10-30T08:04
экономика
польша
россия
варшава
ikea international group
еврокомиссия
евросоюз
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980765870_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_f1f706a7f79a72d54ccb9b323ab9e2fa.jpg
По мере того как события на украинском театре военных действий сдвигаются на запад, туда же перенаправляется и вектор геополитической активности и напряжения. Польша обратилась в Еврокомиссию с официальным требованием немедленно ввести тридцатипроцентные заградительные пошлины на сельскохозяйственные удобрения, производимые в России и Белоруссии. И если американцы в подобных ситуациях хотя бы придумывают слезоточиво-пафосную чушь в оправдание: мол, так мы боремся со всемирным злом, то поляки поленились даже пристойную легенду соорудить.В обращении без притворства сказано, что наплыв российских и белорусских удобрений приводит к падению финансовых показателей крупнейшего польского производителя, группы Azoty. Настолько, что по итогам трех кварталов текущего года группа задекларировала убытки в виде недополученной прибыли в размере миллиарда злотых (около 250 миллионов долларов).Формулировка божественно прекрасна в своей прямолинейной честности. Это не мы вдрызг разругались с Россией и отрезали себя от импорта газа, базового сырья для производства азотных удобрений, это не мы захлебнулись в новых рыночных условиях и ушли в крупный минус. Это просто русские удобрения мешают. Срочно сделайте их ввоз нерентабельным, а то нам убытки жмут.Однако поляки не были бы собой, если бы не спрятали даже под такое прямолинейное требование второе, а то и третье дно.Блок скучных цифр, без которых не очень понятны польские претензии и особенно далеко идущие желания. Польша получила в наследство от блока Варшавского договора энергетику и кластеры сопутствующих производств, органично вписанные в транспортные ресурсные коридоры с привязкой к собственным месторождениям. Десятилетиями сидевшая на газовой и нефтяной трубе Варшава, обильно питаемая рекордными невозвратными кредитами от Брюсселя, давно и активно внедряется на европейские рынки в качестве ключевого поставщика основных продуктов и товаров.С момента вступления в ЕС в 2004 году Польша нарастила внутреннее производство трех основных видов сельхозудобрений (азотных, фосфорных и калийных) до 1,3 миллиона тонн в год. По этому показателю страна входит в десятку крупнейших производителей в мире и занимает второе место в Европе, лишь немногим уступая Испании. Кстати, важный момент: Варшава в рамках государственного плана не намерена наращивать выпуск удобрений в ближайшие три года, что косвенно свидетельствует об исчерпании возможностей поставок природного газа в виде СПГ и по трубопроводу Baltic Pipe.Также Варшава ведет запутанную игру на внешних рынках.В текущем периоде польские производители экспортируют вовне около трети производимого объема (в среднем 455 тысяч тонн в год). По данному показателю Польша входит в двадцатку мировых трейдеров, зарабатывая ежегодно чуть менее двух миллиардов евро. Варшава ожидает, что экспорт до конца 2026 года вырастет до 490 тысяч тонн, а удобрения входят в топ-40 важнейшей экспортной продукции государства.Основные рынки сбыта: Германия (400 миллионов долларов, за прошлый год чистый плюс 184 миллиона), Украина (да-да, Украина — 256 миллионов), Чехия (236 миллионов) и Британия (115 миллионов). Крупнейшими экспортерами, в том числе в США, выступают компании IKEA Group и Konecrane.Одновременно с этим Польша импортирует разных видов удобрений на 2,2 миллиарда долларов.Средний годовой объем импорта составляет 760 тысяч тонн, но в польской столице очень надеются, что этот показатель в ближайшие годы увеличится до 900 тысяч. Крупнейшие поставщики азотных, фосфорных и калийных удобрений — это Германия (496 миллионов долларов, и показатель сокращается), Россия (200 миллионов), Литва (163 миллиона) и внезапно далекий, но очень богатый углеводородами Оман (145 миллионов). Для местной экономики импорт удобрений настолько важен, что они входят в топ-30 крупнейших торговых направлений.Фактически Польша спекулирует на европейском рынке удобрений, покупая и продавая наиболее востребованные их виды в наиболее выгодные моменты. Тем самым увеличивая свой внутрисистемный вес.Но удобрения — лишь первый этап, за ним логично идет продукция сельского хозяйства и продукты питания как конечное звено цепочек производства. Здесь все тоже чрезвычайно интересно.По основным направлениям агропромышленного комплекса поляки уверенно держатся среди крупнейших мировых игроков. В год здесь собирают десять миллионов тонн пшеницы (17-е место в мире), 7,5 миллиона тонн картофеля (девятое место), а по сбору тритикале поляки вообще не имеют себе равных на планете. Это современный гибрид пшеницы и ржи, дающий отличные урожаи в малорентабельных и кислых почвах. Более четырех миллионов тонн в год.И самое вкусное.Польша внутри Евросоюза по многим продуктовым позициям является крупнейшим поставщиком вкусного и полезного на полки магазинов. Она продает на союзный рынок продуктов питания на 48 миллиардов евро. Только за прошлый год этот показатель вырос на 26 процентов, а с момента вступления в ЕС польская еда увеличила свое присутствие в девять раз!На продаже молока польские производители выручают 1,1 миллиарда евро в год, на мясе птицы — 960 миллионов, на хлебе и хлебобулочных изделиях — 930 миллионов, на реализации табака — 820 миллионов, на шоколаде — 798 миллионов.Текущий требовательный демарш против российских удобрений с учетом всех этих цифр и тенденций становится прозрачным. Даже странно, что Варшава не потребовала перекрыть поставки российско-белорусских удобрений раньше. Видимо, просчитывала свои производственные возможности, величину спроса и степень удорожания базовой сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки после того, как с рынка выдавят дешевые и неудобные удобрения с востока.Европа понемногу смиряется со стагнацией экономики и бегством крупных производств, но все это где-то далеко, а тарелка с ужином — вот она, рядом каждый день. Добрые польские парни готовы накормить всех и каждого, надо только с рынка убрать Россию. А то мешает монополизировать рынок и получать мегаприбыли.
https://ria.ru/20241028/mvf-1980378980.html
https://ria.ru/20241027/zapad-1980175898.html
https://ria.ru/20241021/smert-1979001502.html
https://ria.ru/20241027/briks-1980256310.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980765870_83:0:1448:1024_1920x0_80_0_0_9c19c6b29ba1ce3c0a1d1d04cf9955eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
экономика, польша, россия, варшава, ikea international group, еврокомиссия, евросоюз, аналитика
Экономика, Польша, Россия, Варшава, IKEA International Group, Еврокомиссия, Евросоюз, Аналитика
По мере того как события на украинском театре военных действий сдвигаются на запад, туда же перенаправляется и вектор геополитической активности и напряжения. Польша обратилась в Еврокомиссию с официальным требованием немедленно ввести тридцатипроцентные заградительные пошлины на сельскохозяйственные удобрения, производимые в России и Белоруссии. И если американцы в подобных ситуациях хотя бы придумывают слезоточиво-пафосную чушь в оправдание: мол, так мы боремся со всемирным злом, то поляки поленились даже пристойную легенду соорудить.
В обращении без притворства сказано, что наплыв российских и белорусских удобрений приводит к падению финансовых показателей крупнейшего польского производителя, группы Azoty. Настолько, что по итогам трех кварталов текущего года группа задекларировала убытки в виде недополученной прибыли в размере миллиарда злотых (около 250 миллионов долларов).
Формулировка божественно прекрасна в своей прямолинейной честности. Это не мы вдрызг разругались с Россией и отрезали себя от импорта газа, базового сырья для производства азотных удобрений, это не мы захлебнулись в новых рыночных условиях и ушли в крупный минус. Это просто русские удобрения мешают. Срочно сделайте их ввоз нерентабельным, а то нам убытки жмут.
Однако поляки не были бы собой, если бы не спрятали даже под такое прямолинейное требование второе, а то и третье дно.
Блок скучных цифр, без которых не очень понятны польские претензии и особенно далеко идущие желания. Польша получила в наследство от блока Варшавского договора энергетику и кластеры сопутствующих производств, органично вписанные в транспортные ресурсные коридоры с привязкой к собственным месторождениям. Десятилетиями сидевшая на газовой и нефтяной трубе Варшава
, обильно питаемая рекордными невозвратными кредитами от Брюсселя
, давно и активно внедряется на европейские рынки в качестве ключевого поставщика основных продуктов и товаров.
С момента вступления в ЕС
в 2004 году Польша нарастила внутреннее производство трех основных видов сельхозудобрений (азотных, фосфорных и калийных) до 1,3 миллиона тонн в год. По этому показателю страна входит в десятку крупнейших производителей в мире и занимает второе место в Европе
, лишь немногим уступая Испании
. Кстати, важный момент: Варшава в рамках государственного плана не намерена наращивать выпуск удобрений в ближайшие три года, что косвенно свидетельствует об исчерпании возможностей поставок природного газа в виде СПГ и по трубопроводу Baltic Pipe.
Также Варшава ведет запутанную игру на внешних рынках.
В текущем периоде польские производители экспортируют вовне около трети производимого объема (в среднем 455 тысяч тонн в год). По данному показателю Польша входит в двадцатку мировых трейдеров, зарабатывая ежегодно чуть менее двух миллиардов евро. Варшава ожидает, что экспорт до конца 2026 года вырастет до 490 тысяч тонн, а удобрения входят в топ-40 важнейшей экспортной продукции государства.
Основные рынки сбыта: Германия
(400 миллионов долларов, за прошлый год чистый плюс 184 миллиона), Украина
(да-да, Украина — 256 миллионов), Чехия
(236 миллионов) и Британия (115 миллионов). Крупнейшими экспортерами, в том числе в США
, выступают компании IKEA
Group и Konecrane.
Одновременно с этим Польша импортирует разных видов удобрений на 2,2 миллиарда долларов.
Средний годовой объем импорта составляет 760 тысяч тонн, но в польской столице очень надеются, что этот показатель в ближайшие годы увеличится до 900 тысяч. Крупнейшие поставщики азотных, фосфорных и калийных удобрений — это Германия (496 миллионов долларов, и показатель сокращается), Россия (200 миллионов), Литва
(163 миллиона) и внезапно далекий, но очень богатый углеводородами Оман
(145 миллионов). Для местной экономики импорт удобрений настолько важен, что они входят в топ-30 крупнейших торговых направлений.
Фактически Польша спекулирует на европейском рынке удобрений, покупая и продавая наиболее востребованные их виды в наиболее выгодные моменты. Тем самым увеличивая свой внутрисистемный вес.
Но удобрения — лишь первый этап, за ним логично идет продукция сельского хозяйства и продукты питания как конечное звено цепочек производства. Здесь все тоже чрезвычайно интересно.
По основным направлениям агропромышленного комплекса поляки уверенно держатся среди крупнейших мировых игроков. В год здесь собирают десять миллионов тонн пшеницы (17-е место в мире), 7,5 миллиона тонн картофеля (девятое место), а по сбору тритикале поляки вообще не имеют себе равных на планете. Это современный гибрид пшеницы и ржи, дающий отличные урожаи в малорентабельных и кислых почвах. Более четырех миллионов тонн в год.
Польша внутри Евросоюза по многим продуктовым позициям является крупнейшим поставщиком вкусного и полезного на полки магазинов. Она продает на союзный рынок продуктов питания на 48 миллиардов евро. Только за прошлый год этот показатель вырос на 26 процентов, а с момента вступления в ЕС польская еда увеличила свое присутствие в девять раз!
На продаже молока польские производители выручают 1,1 миллиарда евро в год, на мясе птицы — 960 миллионов, на хлебе и хлебобулочных изделиях — 930 миллионов, на реализации табака — 820 миллионов, на шоколаде — 798 миллионов.
Текущий требовательный демарш против российских удобрений с учетом всех этих цифр и тенденций становится прозрачным. Даже странно, что Варшава не потребовала перекрыть поставки российско-белорусских удобрений раньше. Видимо, просчитывала свои производственные возможности, величину спроса и степень удорожания базовой сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки после того, как с рынка выдавят дешевые и неудобные удобрения с востока.
Европа понемногу смиряется со стагнацией экономики и бегством крупных производств, но все это где-то далеко, а тарелка с ужином — вот она, рядом каждый день. Добрые польские парни готовы накормить всех и каждого, надо только с рынка убрать Россию. А то мешает монополизировать рынок и получать мегаприбыли.