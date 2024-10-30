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В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ
В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ - РИА Новости, 30.10.2024
В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ
Четвертый осужденный, сбежавший из исправительного центра № 1 в Нерчинске в Забайкальском крае, сам вернулся в ИЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:41
2024-10-30T15:41
2024-10-30T16:19
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ЧИТА, 30 окт — РИА Новости. Четвертый осужденный, сбежавший из исправительного центра № 1 в Нерчинске в Забайкальском крае, сам вернулся в ИЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН. "Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска", — говорится в заявлении. Как уточнили в ведомстве, сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят и направят в суд необходимые документы для изменения вида наказания.В минувшую субботу, 26 октября, из исправительного центра № 1 в Нерчинске сбежали четверо осужденных к принудительным работам. Двух человек задержали в тот же день в Чите и Амурской области, еще одного — накануне в Чите.Следователи проводят проверку по статье "Халатность".
https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html
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РИА Новости
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происшествия, нерчинск, чита, забайкальский край
Происшествия, Нерчинск, Чита, Забайкальский край
В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ
УФСИН: четвертый осужденный, сбежавший из ИЦ в Нерчинске, сам вернулся обратно
ЧИТА, 30 окт — РИА Новости. Четвертый осужденный, сбежавший из исправительного центра № 1 в Нерчинске в Забайкальском крае, сам вернулся в ИЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.
"Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят и направят в суд необходимые документы для изменения вида наказания.
В минувшую субботу, 26 октября, из исправительного центра № 1 в Нерчинске сбежали четверо осужденных к принудительным работам. Двух человек задержали в тот же день в Чите
и Амурской области, еще одного — накануне в Чите.
Принудительные работы — вид наказания, не связанный с лишением свободы. Назначается за преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление, совершенное впервые.
Следователи проводят проверку по статье "Халатность".