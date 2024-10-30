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В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ

В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ - РИА Новости, 30.10.2024

В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ

Четвертый осужденный, сбежавший из исправительного центра № 1 в Нерчинске в Забайкальском крае, сам вернулся в ИЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:41

2024-10-30T15:41

2024-10-30T16:19

происшествия

нерчинск

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 30 окт — РИА Новости. Четвертый осужденный, сбежавший из исправительного центра № 1 в Нерчинске в Забайкальском крае, сам вернулся в ИЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН. "Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска", — говорится в заявлении. Как уточнили в ведомстве, сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят и направят в суд необходимые документы для изменения вида наказания.В минувшую субботу, 26 октября, из исправительного центра № 1 в Нерчинске сбежали четверо осужденных к принудительным работам. Двух человек задержали в тот же день в Чите и Амурской области, еще одного — накануне в Чите.Следователи проводят проверку по статье "Халатность".

https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html

https://ria.ru/20240924/koloniya-1974483039.html

нерчинск

чита

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нерчинск, чита, забайкальский край