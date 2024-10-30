Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 30.10.2024 (обновлено: 16:19 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/pobeg-1980939969.html
В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ
В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ - РИА Новости, 30.10.2024
В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ
Четвертый осужденный, сбежавший из исправительного центра № 1 в Нерчинске в Забайкальском крае, сам вернулся в ИЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:41
2024-10-30T16:19
происшествия
нерчинск
чита
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_0:160:3067:1885_1920x0_80_0_0_4d30cfe7ed448a0d36bdd7ef5299dca5.jpg
ЧИТА, 30 окт — РИА Новости. Четвертый осужденный, сбежавший из исправительного центра № 1 в Нерчинске в Забайкальском крае, сам вернулся в ИЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН. "Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска", — говорится в заявлении. Как уточнили в ведомстве, сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят и направят в суд необходимые документы для изменения вида наказания.В минувшую субботу, 26 октября, из исправительного центра № 1 в Нерчинске сбежали четверо осужденных к принудительным работам. Двух человек задержали в тот же день в Чите и Амурской области, еще одного — накануне в Чите.Следователи проводят проверку по статье "Халатность".
https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html
https://ria.ru/20240924/koloniya-1974483039.html
нерчинск
чита
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_593:269:2965:2048_1920x0_80_0_0_0fb7d315536a147f391e48537ab00eee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нерчинск, чита, забайкальский край
Происшествия, Нерчинск, Чита, Забайкальский край
В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в ИЦ

УФСИН: четвертый осужденный, сбежавший из ИЦ в Нерчинске, сам вернулся обратно

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенные в исправительной колонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧИТА, 30 окт — РИА Новости. Четвертый осужденный, сбежавший из исправительного центра № 1 в Нерчинске в Забайкальском крае, сам вернулся в ИЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.
"Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска", — говорится в заявлении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Задержан пятый из сбежавших из липецкой колонии заключенных
26 октября, 17:31
Как уточнили в ведомстве, сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят и направят в суд необходимые документы для изменения вида наказания.
В минувшую субботу, 26 октября, из исправительного центра № 1 в Нерчинске сбежали четверо осужденных к принудительным работам. Двух человек задержали в тот же день в Чите и Амурской области, еще одного — накануне в Чите.

Принудительные работы — вид наказания, не связанный с лишением свободы. Назначается за преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление, совершенное впервые.

Следователи проводят проверку по статье "Халатность".
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Нижегородской области обезвредили готовивших побег осужденных
24 сентября, 18:35
 
ПроисшествияНерчинскЧитаЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала