https://ria.ru/20241030/plennyy-1980818965.html

Пленный подробно описал уничтожение подразделения ВСУ в Курской области

Пленный подробно описал уничтожение подразделения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.10.2024

Пленный подробно описал уничтожение подразделения ВСУ в Курской области

Пленный военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Безручков подробно рассказал РИА Новости, как и при каких обстоятельствах его подразделение... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T03:50

2024-10-30T03:50

2024-10-30T03:50

специальная военная операция на украине

владимир путин

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg

КУРСК, 30 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Безручков подробно рассказал РИА Новости, как и при каких обстоятельствах его подразделение было уничтожено в Курской области, на которую ВСУ напали в августе. "Мы должны были идти на "откат", а нас должны были другая группа поменять - четыре человека. Наш старший группы, "Цыган" позывной у него был, он должен был пойти встретить группу. Он пошел по маршруту встречать группу. И там - поле, а дальше - посадка. И вот в этой посадке, как тогда уже выяснилось, ... был русский военный, пулеметчик, между вот этим проходом. И нашего старшего "задвухсотило" (убили - ред.). Пришел приказ, что держать (позицию - ред.), пока не придет группа, не найдет другой обходной путь, чтобы нас поменять. Мы остались втроем. Потом "затрехсотило" (ранили - ред.) всех: две "фэпэвэхи" (FPV-дроны - ред.) и был минометный огонь", - рассказал пленный украинский штурмовик. По словам военнопленного, вторая группа зашла на рассвете. "Уже можно было видеть нормально на расстоянии метров 50-60 - было видно человека… Нам командир сказал, что будем отходить вечером, то бишь как только начнет темнеть - "откатываться", - и что нас должен провести там один человек, (который - ред.) с ними пришел как проводник, пятый. Их не четыре пришло, а пять. Наступил вечер… Мы выдвигаемся по их маршруту, как пришли они с утра, и шли мы через поле. Получается, подходим к краю посадки... И там: "Стой! Кто идет?", и этот, кто нас вел, говорит: "Свои!" Тот говорит: "Какой ... свои?" И начинает... открывается огонь", - вспомнил Безручков. Пленный уточнил, что по его группе работали как стрелковым вооружением оружием, в частности пулеметом, так вели и прицельный минометный обстрел. "Меня еще ранило осколками, в ногу, в ляжку. И это - я накинул себе турникет на ногу, отполз дальше в кущи и залез в кущи - и все. И ждал. Думал, послушать там … может, кто шел, звуки какие, сигнал. Короче, группу я больше не слышал", - заявил он. Солдат-стрелок Андрей Безручков 1989 года рождения был мобилизован в 92-ю отдельную штурмовую бригаду, попал в окружение ВС РФ в Курской области и сдался. В плену Безручков сообщил, что ВСУ применяют в Курской области заградотряды, он также призвал всех украинских военнослужащих складывать оружие. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в конце октября заявил, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области.

https://ria.ru/20241029/vsrf-1980806886.html

https://ria.ru/20241029/zhurnalisty-1980790656.html

https://ria.ru/20241029/peskov-1980673536.html

курская область

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, брикс