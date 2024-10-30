Госдеп заявил об обеспокоенности союзников США из-за плана Зеленского
Миллер: план победы Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США, и обсуждение его положений продолжается, сообщил в среду официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками", - заявил Миллер на брифинге.
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На вопрос о возможном ответе США на отправку КНДР войск для участия в российско-украинском конфликте на стороне Москвы представитель госдепа отметил, что консультации с союзниками по этому вопросу также продолжаются.
Зеленский представил свой "план победы" в середине октября, заявив, что его реализация позволит завершить конфликт на Украине не позднее 2025 года. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения, среди которых приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание в Украине "комплексного пакета неядерного сдерживания".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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