https://ria.ru/20241030/plan--1981014439.html

Госдеп заявил об обеспокоенности союзников США из-за плана Зеленского

Госдеп заявил об обеспокоенности союзников США из-за плана Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024

Госдеп заявил об обеспокоенности союзников США из-за плана Зеленского

"План победы" Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США, и обсуждение его положений продолжается, сообщил в среду официальный... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T21:50

2024-10-30T21:50

2024-10-30T22:54

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США, и обсуждение его положений продолжается, сообщил в среду официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. "Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками", - заявил Миллер на брифинге. На вопрос о возможном ответе США на отправку КНДР войск для участия в российско-украинском конфликте на стороне Москвы представитель госдепа отметил, что консультации с союзниками по этому вопросу также продолжаются. Зеленский представил свой "план победы" в середине октября, заявив, что его реализация позволит завершить конфликт на Украине не позднее 2025 года. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения, среди которых приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание в Украине "комплексного пакета неядерного сдерживания". План Зеленского подвергся критике со стороны ЕС и НАТО за подробное изложение обязательств западных союзников Украины, но отсутствие встречных обязательств со стороны Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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