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Петербург направит на проект "Серебряный возраст" 2,187 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.10.2024
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15:48 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/peterburg-1980942933.html
Петербург направит на проект "Серебряный возраст" 2,187 миллиарда рублей
Петербург направит на проект "Серебряный возраст" 2,187 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.10.2024
Петербург направит на проект "Серебряный возраст" 2,187 миллиарда рублей
Власти Санкт-Петербурга направят на реализацию проекта "Серебряный возраст" в 2025 году 2,187 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:48
2024-10-30T15:48
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга направят на реализацию проекта "Серебряный возраст" в 2025 году 2,187 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Санкт-Петербург на протяжении многих лет остается одним из самых социально ориентированных регионов страны. На следующий бюджетный цикл в число мер поддержки включен целый ряд новых инициатив. В том числе - наш флагманский проект "Серебряный возраст", - сказал губернатор города Александр Беглов в ходе первого чтения бюджета Санкт-Петербурга на 2025-2027 годы в Законодательном собрании. Он отметил, что на реализацию проекта "Серебряный возраст" в 2025 году предусмотрено 2,187 миллиарда рублей. Эти средства, в частности, пойдут на обеспечение бесплатного посещения региональных и федеральных музеев, на оснащение Центра женского здоровья при Введенской больнице, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и бесплатное слухопротезирование. Беглов также сообщил, что Петербург продолжает уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В бюджете следующего года учтены все новые социальные инициативы города – региональный материнский капитал на четвертого и последующих детей, подарочные наборы с предметами первой необходимости для новорожденных и другие. Губернатор отметил, что в 2025-2027 годах общий объем средств на меры социальной поддержки в Петербурге составит 320, 572 миллиарда рублей. Их получат 2,6 миллиона горожан.
https://ria.ru/20241030/beglov-1980924729.html
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санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов

Петербург направит на проект "Серебряный возраст" 2,187 миллиарда рублей

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаУчастники проекта "Серебряный возраст"
Участники проекта Серебряный возраст - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Участники проекта "Серебряный возраст"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга направят на реализацию проекта "Серебряный возраст" в 2025 году 2,187 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Санкт-Петербург на протяжении многих лет остается одним из самых социально ориентированных регионов страны. На следующий бюджетный цикл в число мер поддержки включен целый ряд новых инициатив. В том числе - наш флагманский проект "Серебряный возраст", - сказал губернатор города Александр Беглов в ходе первого чтения бюджета Санкт-Петербурга на 2025-2027 годы в Законодательном собрании.
Он отметил, что на реализацию проекта "Серебряный возраст" в 2025 году предусмотрено 2,187 миллиарда рублей. Эти средства, в частности, пойдут на обеспечение бесплатного посещения региональных и федеральных музеев, на оснащение Центра женского здоровья при Введенской больнице, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и бесплатное слухопротезирование.
Беглов также сообщил, что Петербург продолжает уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В бюджете следующего года учтены все новые социальные инициативы города – региональный материнский капитал на четвертого и последующих детей, подарочные наборы с предметами первой необходимости для новорожденных и другие.
Губернатор отметил, что в 2025-2027 годах общий объем средств на меры социальной поддержки в Петербурге составит 320, 572 миллиарда рублей. Их получат 2,6 миллиона горожан.
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