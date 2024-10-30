https://ria.ru/20241030/peterburg-1980942933.html
Петербург направит на проект "Серебряный возраст" 2,187 миллиарда рублей
Петербург направит на проект "Серебряный возраст" 2,187 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.10.2024
Петербург направит на проект "Серебряный возраст" 2,187 миллиарда рублей
Власти Санкт-Петербурга направят на реализацию проекта "Серебряный возраст" в 2025 году 2,187 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:48
2024-10-30T15:48
2024-10-30T15:48
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980938477_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1b4e5eb085e45b4f79d6dbe0d864217a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга направят на реализацию проекта "Серебряный возраст" в 2025 году 2,187 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Санкт-Петербург на протяжении многих лет остается одним из самых социально ориентированных регионов страны. На следующий бюджетный цикл в число мер поддержки включен целый ряд новых инициатив. В том числе - наш флагманский проект "Серебряный возраст", - сказал губернатор города Александр Беглов в ходе первого чтения бюджета Санкт-Петербурга на 2025-2027 годы в Законодательном собрании. Он отметил, что на реализацию проекта "Серебряный возраст" в 2025 году предусмотрено 2,187 миллиарда рублей. Эти средства, в частности, пойдут на обеспечение бесплатного посещения региональных и федеральных музеев, на оснащение Центра женского здоровья при Введенской больнице, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и бесплатное слухопротезирование. Беглов также сообщил, что Петербург продолжает уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В бюджете следующего года учтены все новые социальные инициативы города – региональный материнский капитал на четвертого и последующих детей, подарочные наборы с предметами первой необходимости для новорожденных и другие. Губернатор отметил, что в 2025-2027 годах общий объем средств на меры социальной поддержки в Петербурге составит 320, 572 миллиарда рублей. Их получат 2,6 миллиона горожан.
https://ria.ru/20241030/beglov-1980924729.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980938477_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_1bd35c471488563d47d0657784ec947e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга направят на реализацию проекта "Серебряный возраст" в 2025 году 2,187 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Санкт-Петербург на протяжении многих лет остается одним из самых социально ориентированных регионов страны. На следующий бюджетный цикл в число мер поддержки включен целый ряд новых инициатив. В том числе - наш флагманский проект "Серебряный возраст", - сказал губернатор города Александр Беглов
в ходе первого чтения бюджета Санкт-Петербурга на 2025-2027 годы в Законодательном собрании.
Он отметил, что на реализацию проекта "Серебряный возраст" в 2025 году предусмотрено 2,187 миллиарда рублей. Эти средства, в частности, пойдут на обеспечение бесплатного посещения региональных и федеральных музеев, на оснащение Центра женского здоровья при Введенской больнице, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и бесплатное слухопротезирование.
Беглов также сообщил, что Петербург продолжает уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В бюджете следующего года учтены все новые социальные инициативы города – региональный материнский капитал на четвертого и последующих детей, подарочные наборы с предметами первой необходимости для новорожденных и другие.
Губернатор отметил, что в 2025-2027 годах общий объем средств на меры социальной поддержки в Петербурге составит 320, 572 миллиарда рублей. Их получат 2,6 миллиона горожан.