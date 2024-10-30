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В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя - РИА Новости, 30.10.2024
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12:56 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/peskov-1980894148.html
В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя
В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя - РИА Новости, 30.10.2024
В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя
В администрации президента дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется, были различные опыты, которые легко поддаются анализу, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:56
2024-10-30T12:56
вологодская область
дмитрий песков
георгий филимонов
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В администрации президента дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется, были различные опыты, которые легко поддаются анализу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. "Наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента… У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу", - сказал Песков журналистам.
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вологодская область, дмитрий песков, георгий филимонов, общество
Вологодская область, Дмитрий Песков, Георгий Филимонов, Общество
В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя

Песков: в администрации президента нет дискуссии об ограничении продажи алкоголя

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В администрации президента дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется, были различные опыты, которые легко поддаются анализу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
"Наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента… У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу", - сказал Песков журналистам.
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