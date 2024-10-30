https://ria.ru/20241030/peskov-1980894148.html

В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя

В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя - РИА Новости, 30.10.2024

В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя

В администрации президента дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется, были различные опыты, которые легко поддаются анализу, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:56

2024-10-30T12:56

2024-10-30T12:56

вологодская область

дмитрий песков

георгий филимонов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В администрации президента дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется, были различные опыты, которые легко поддаются анализу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. "Наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента… У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241030/alkogol-1980818827.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, дмитрий песков, георгий филимонов, общество