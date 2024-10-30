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Песков рассказал о порядке проведения тренировки сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 30.10.2024
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12:55 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/peskov-1980893790.html
Песков рассказал о порядке проведения тренировки сил ядерного сдерживания
Песков рассказал о порядке проведения тренировки сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 30.10.2024
Песков рассказал о порядке проведения тренировки сил ядерного сдерживания
Есть определенный механизм уведомления стран о тренировках стратегических сил ядерного сдерживания, разные страны реагируют по-разному, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:55
2024-10-30T12:55
безопасность
россия
владимир путин
дмитрий песков
валерий герасимов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Есть определенный механизм уведомления стран о тренировках стратегических сил ядерного сдерживания, разные страны реагируют по-разному, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. "Это действительно одна из регулярных тренировок. Конечно, существует определенный механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках. Заявления президента Владимира Путина каждый раз важны, и каждый раз они с интересом воспринимаются везде", - сказал он журналистам на вопрос, можно ли считать тренировку сил ядерного сдерживания определенным сигналом Западу. Во вторник президент России Владимир Путин провёл тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. О порядке проведения тренировки президенту доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
https://ria.ru/20241030/peskov-1980890523.html
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безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов
Песков рассказал о порядке проведения тренировки сил ядерного сдерживания

Песков: есть механизм уведомления стран о тренировках сил ядерного сдерживания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Есть определенный механизм уведомления стран о тренировках стратегических сил ядерного сдерживания, разные страны реагируют по-разному, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
"Это действительно одна из регулярных тренировок. Конечно, существует определенный механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках. Заявления президента Владимира Путина каждый раз важны, и каждый раз они с интересом воспринимаются везде", - сказал он журналистам на вопрос, можно ли считать тренировку сил ядерного сдерживания определенным сигналом Западу.
Во вторник президент России Владимир Путин провёл тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. О порядке проведения тренировки президенту доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Вчера, 12:41
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий Герасимов
 
 
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