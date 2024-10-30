https://ria.ru/20241030/peskov-1980893790.html

Песков рассказал о порядке проведения тренировки сил ядерного сдерживания

Песков рассказал о порядке проведения тренировки сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 30.10.2024

Песков рассказал о порядке проведения тренировки сил ядерного сдерживания

Есть определенный механизм уведомления стран о тренировках стратегических сил ядерного сдерживания, разные страны реагируют по-разному, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:55

2024-10-30T12:55

2024-10-30T12:55

безопасность

россия

владимир путин

дмитрий песков

валерий герасимов

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Есть определенный механизм уведомления стран о тренировках стратегических сил ядерного сдерживания, разные страны реагируют по-разному, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. "Это действительно одна из регулярных тренировок. Конечно, существует определенный механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках. Заявления президента Владимира Путина каждый раз важны, и каждый раз они с интересом воспринимаются везде", - сказал он журналистам на вопрос, можно ли считать тренировку сил ядерного сдерживания определенным сигналом Западу. Во вторник президент России Владимир Путин провёл тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. О порядке проведения тренировки президенту доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

https://ria.ru/20241030/peskov-1980890523.html

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безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов