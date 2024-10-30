https://ria.ru/20241030/peskov-1980892827.html

Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы

Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы - РИА Новости, 30.10.2024

Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы

Россия планирует приглашать лидеров иностранных государств на 80-летие Победы и будет рада всем, кто приедет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:50

2024-10-30T12:50

2024-10-30T12:57

россия

дмитрий песков

день победы. подготовка к празднику

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501447_0:61:3161:1839_1920x0_80_0_0_9d5b49d41ad01e8b36de832b990b0ffd.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия планирует приглашать лидеров иностранных государств на 80-летие Победы и будет рада всем, кто приедет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Приглашаются очень много глав государств, правительств, и конечно, в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование. Это очень важная годовщина", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, будет ли Москва приглашать на парад 80-летия Победы глав иностранных государств.Москва по мере приближения Дня Победы будет информировать, кого из лидеров иностранных государств пригласила на парад, добавил представитель Кремля."Да, будет. По мере приближения к празднику мы, разумеется, проинформируем вас о том, кто это", - подытожил Песков.Президент Сербии Александр Вучич 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого по его словам получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. По словам сербского лидера, для него будет честью присутствовать на параде Победы в Москве.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970406683.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, день победы. подготовка к празднику, в мире