https://ria.ru/20241030/peskov-1980892827.html
Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы
Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы - РИА Новости, 30.10.2024
Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы
Россия планирует приглашать лидеров иностранных государств на 80-летие Победы и будет рада всем, кто приедет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:50
2024-10-30T12:50
2024-10-30T12:57
россия
дмитрий песков
день победы. подготовка к празднику
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия планирует приглашать лидеров иностранных государств на 80-летие Победы и будет рада всем, кто приедет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Приглашаются очень много глав государств, правительств, и конечно, в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование. Это очень важная годовщина", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, будет ли Москва приглашать на парад 80-летия Победы глав иностранных государств.Москва по мере приближения Дня Победы будет информировать, кого из лидеров иностранных государств пригласила на парад, добавил представитель Кремля."Да, будет. По мере приближения к празднику мы, разумеется, проинформируем вас о том, кто это", - подытожил Песков.Президент Сербии Александр Вучич 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого по его словам получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. По словам сербского лидера, для него будет честью присутствовать на параде Победы в Москве.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970406683.html
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россия, дмитрий песков, день победы. подготовка к празднику, в мире
Россия, Дмитрий Песков, День Победы. Подготовка к празднику, В мире
Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы
Песков: Москва проинформирует о приглашении иностранных лидеров на парад Победы