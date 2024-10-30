https://ria.ru/20241030/peskov-1980892000.html

Россия не хочет вмешиваться во внутриевропейские дела, заявили в Кремле

Россия не хочет вмешиваться во внутриевропейские дела, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.10.2024

Россия не хочет вмешиваться во внутриевропейские дела, заявили в Кремле

Комментируя позицию Орбана по конфликту в ЕС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена вмешиваться "во внутриевропейские... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:47

2024-10-30T12:47

2024-10-30T13:29

россия

брюссель

виктор орбан

дмитрий песков

венгрия

манфред вебер

еврокомиссия

европейская народная партия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Комментируя позицию Орбана по конфликту в ЕС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена вмешиваться "во внутриевропейские разборки"."Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела. Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана. Это действительно так. Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться во внутриевропейские разборки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в Кремле об опасениях Орбана из-за того, что против него в Брюсселе якобы созрел заговор с целью смены правительства.Ранее венгерский премьер Виктор Орбан писал в соцсети Х, что существует открытый заговор против Венгрии под руководством главы Европейской народной партии Манфреда Вебера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, их цель - заменить венгерское правительство новым.

https://ria.ru/20241023/vengriya-1979567552.html

россия

брюссель

венгрия

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россия, брюссель, виктор орбан, дмитрий песков, венгрия, манфред вебер, еврокомиссия, европейская народная партия