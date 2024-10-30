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Россия не хочет вмешиваться во внутриевропейские дела, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.10.2024
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12:47 30.10.2024 (обновлено: 13:29 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/peskov-1980892000.html
Россия не хочет вмешиваться во внутриевропейские дела, заявили в Кремле
Россия не хочет вмешиваться во внутриевропейские дела, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.10.2024
Россия не хочет вмешиваться во внутриевропейские дела, заявили в Кремле
Комментируя позицию Орбана по конфликту в ЕС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена вмешиваться "во внутриевропейские... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:47
2024-10-30T13:29
россия
брюссель
виктор орбан
дмитрий песков
венгрия
манфред вебер
еврокомиссия
европейская народная партия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Комментируя позицию Орбана по конфликту в ЕС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена вмешиваться "во внутриевропейские разборки"."Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела. Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана. Это действительно так. Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться во внутриевропейские разборки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в Кремле об опасениях Орбана из-за того, что против него в Брюсселе якобы созрел заговор с целью смены правительства.Ранее венгерский премьер Виктор Орбан писал в соцсети Х, что существует открытый заговор против Венгрии под руководством главы Европейской народной партии Манфреда Вебера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, их цель - заменить венгерское правительство новым.
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россия, брюссель, виктор орбан, дмитрий песков, венгрия, манфред вебер, еврокомиссия, европейская народная партия
Россия, Брюссель, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Венгрия, Манфред Вебер, Еврокомиссия, Европейская народная партия
Россия не хочет вмешиваться во внутриевропейские дела, заявили в Кремле

Песков: Россия не имеет желания вмешиваться во внутриевропейские дела

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Комментируя позицию Орбана по конфликту в ЕС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена вмешиваться "во внутриевропейские разборки".
"Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела. Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана. Это действительно так. Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться во внутриевропейские разборки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в Кремле об опасениях Орбана из-за того, что против него в Брюсселе якобы созрел заговор с целью смены правительства.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан писал в соцсети Х, что существует открытый заговор против Венгрии под руководством главы Европейской народной партии Манфреда Вебера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, их цель - заменить венгерское правительство новым.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Венгрия будет сражаться и не станет марионеткой Евросоюза, заявил Орбан
23 октября, 14:34
 
РоссияБрюссельВиктор ОрбанДмитрий ПесковВенгрияМанфред ВеберЕврокомиссияЕвропейская народная партия
 
 
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