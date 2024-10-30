https://ria.ru/20241030/peskov-1980890619.html

В Кремле прокомментировали задержание журналистов "Известий" в США

В Кремле прокомментировали задержание журналистов "Известий" в США - РИА Новости, 30.10.2024

В Кремле прокомментировали задержание журналистов "Известий" в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием журналистов "Известий" в аэропорту США, заявил, что подобное отношение к... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:41

2024-10-30T12:41

2024-10-30T12:56

сша

россия

дмитрий песков

в мире

известия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием журналистов "Известий" в аэропорту США, заявил, что подобное отношение к представителям прессы не красит американские власти."Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации, это первое. Но подобное отношение к журналисту, оно, конечно, не красит власти США", - сказал Песков.Ранее оператор "Известий" рассказал, что его допрашивали 10 часов в американском аэропорту, он записал видео, в котором рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не отдали даже после того, как он сел в самолет. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США. По ее словам, это произошло в ночь на вторник, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами".

https://ria.ru/20241030/zhurnalist-1980879259.html

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сша, россия, дмитрий песков, в мире, известия