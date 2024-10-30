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В Кремле прокомментировали задержание журналистов "Известий" в США
В Кремле прокомментировали задержание журналистов "Известий" в США - РИА Новости, 30.10.2024
В Кремле прокомментировали задержание журналистов "Известий" в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием журналистов "Известий" в аэропорту США, заявил, что подобное отношение к... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:41
2024-10-30T12:41
2024-10-30T12:56
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием журналистов "Известий" в аэропорту США, заявил, что подобное отношение к представителям прессы не красит американские власти."Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации, это первое. Но подобное отношение к журналисту, оно, конечно, не красит власти США", - сказал Песков.Ранее оператор "Известий" рассказал, что его допрашивали 10 часов в американском аэропорту, он записал видео, в котором рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не отдали даже после того, как он сел в самолет. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США. По ее словам, это произошло в ночь на вторник, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами".
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сша, россия, дмитрий песков, в мире, известия
США, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Известия
В Кремле прокомментировали задержание журналистов "Известий" в США
Песков: задержание журналистов "Известий" не красит власти США