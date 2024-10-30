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В Перми начали проверку после нападения людей в масках на офис юриста

В Перми начали проверку после нападения людей в масках на офис юриста - РИА Новости, 30.10.2024

В Перми начали проверку после нападения людей в масках на офис юриста

Полиция начала проверку после нападения неизвестных на офис пермского юриста Мартина Мартиросяна, мужчины повредили стекла входной группы помещения, сообщили... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:15

2024-10-30T17:15

2024-10-30T17:15

происшествия

пермь

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку после нападения неизвестных на офис пермского юриста Мартина Мартиросяна, мужчины повредили стекла входной группы помещения, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД. Ранее юрист, арбитражный управляющий Мартин Мартиросян сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что трое молодых людей в масках забросали стеклянную входную группу его офиса камнями. В результате были разбиты двери и окна. Он предположил, что нападение было "заказом", так как один из участников снимал происходящее на камеру. Инцидент произошел в ночное время. У двух размещенных юристом видео о нападении суммарно около 8,5 тысячи просмотров. "Вчера, 29 октября, в отдел полиции Ленинского района Перми поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные повредили стекла входной группы офисного помещения на улице Александра Матросова. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в управлении. В открытых источниках говорится, что Мартиросян является арбитражным управляющим с июля 2011 года, провел процедуры банкротства более 50 крупных предприятий и более 30 физических лиц, а также занимался защитой интересов подрядчиков в сфере госзакупок по всей территории РФ.

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происшествия, пермь, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)