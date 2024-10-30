Рейтинг@Mail.ru
Почти 160 переговоров с потенциалом на $13 млн провели на KazAgro 2024 - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/peregovory-1980853137.html
Почти 160 переговоров с потенциалом на $13 млн провели на KazAgro 2024
Почти 160 переговоров с потенциалом на $13 млн провели на KazAgro 2024 - РИА Новости, 30.10.2024
Почти 160 переговоров с потенциалом на $13 млн провели на KazAgro 2024
На выставке сельхозтехники, сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro 2024, которая проходила в Астане (Казахстан) с 22 по 24 октября, на... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:54
2024-10-30T10:54
экономика
россия
казахстан
астана
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980849188_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e5e502544cd35fc08163bd0c7c944b6.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На выставке сельхозтехники, сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro 2024, которая проходила в Астане (Казахстан) с 22 по 24 октября, на коллективном стенде под брендом Made in Russia с участием российских экспортеров состоялось почти 160 деловых встреч, общий деловой потенциал сделок по проведенным переговорам составляет около 12,75 миллиона долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."KazAgro 2024 является одной из крупнейших агропромышленных выставок в Центральной Азии, собирающей ведущих производителей, поставщиков и экспертов в области сельского хозяйства под одной крышей. В этом году в выставке приняли участие 15 российских компаний, которые представили свои достижения и инновации при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.Среди значимых результатов выставки стоит отметить подписание соглашения о намерениях сотрудничества между российским экспортером "БФК" и казахстанской компанией "Питомник растений Joy Gardens". Соглашение касается поставок удобрений от российской компании в Казахстан, объем и сумма поставок находятся на стадии согласования. Также запланировано посещение питомника российской стороной, что позволит углубить деловые отношения и обсудить дальнейшие шаги сотрудничества.В РЭЦ напомнили, что участие в коллективном стенде предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Для экспортеров, заинтересованных в участии в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, вся необходимая информация собрана на странице сервиса "Мероприятия" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20241028/sotrudnichestvo-1980578466.html
https://ria.ru/20241028/rets-1980529855.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980849188_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_781b15239d95522864f03a1beced8ee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан, астана, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Казахстан, Астана, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Почти 160 переговоров с потенциалом на $13 млн провели на KazAgro 2024

© Фото предоставлено пресс-службой Российского экспортного центраВыставка сельхозтехники, сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro 2024 на коллективном стенде под брендом Made in Russia с участием российских экспортеров
Выставка сельхозтехники, сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro 2024 на коллективном стенде под брендом Made in Russia с участием российских экспортеров - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Российского экспортного центра
Выставка сельхозтехники, сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro 2024 на коллективном стенде под брендом Made in Russia с участием российских экспортеров
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На выставке сельхозтехники, сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro 2024, которая проходила в Астане (Казахстан) с 22 по 24 октября, на коллективном стенде под брендом Made in Russia с участием российских экспортеров состоялось почти 160 деловых встреч, общий деловой потенциал сделок по проведенным переговорам составляет около 12,75 миллиона долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"KazAgro 2024 является одной из крупнейших агропромышленных выставок в Центральной Азии, собирающей ведущих производителей, поставщиков и экспертов в области сельского хозяйства под одной крышей. В этом году в выставке приняли участие 15 российских компаний, которые представили свои достижения и инновации при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Ямал и РЭЦ договорились о продвижении регионального бизнеса
28 октября, 19:50
Среди значимых результатов выставки стоит отметить подписание соглашения о намерениях сотрудничества между российским экспортером "БФК" и казахстанской компанией "Питомник растений Joy Gardens". Соглашение касается поставок удобрений от российской компании в Казахстан, объем и сумма поставок находятся на стадии согласования. Также запланировано посещение питомника российской стороной, что позволит углубить деловые отношения и обсудить дальнейшие шаги сотрудничества.
В РЭЦ напомнили, что участие в коллективном стенде предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Для экспортеров, заинтересованных в участии в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, вся необходимая информация собрана на странице сервиса "Мероприятия" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
РЭЦ познакомит Алжир с российскими компаниями
28 октября, 16:27
 
ЭкономикаРоссияКазахстанАстанаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала