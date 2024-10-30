https://ria.ru/20241030/peregovory-1980853137.html

Почти 160 переговоров с потенциалом на $13 млн провели на KazAgro 2024

Почти 160 переговоров с потенциалом на $13 млн провели на KazAgro 2024 - РИА Новости, 30.10.2024

Почти 160 переговоров с потенциалом на $13 млн провели на KazAgro 2024

На выставке сельхозтехники, сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro 2024, которая проходила в Астане (Казахстан) с 22 по 24 октября, на... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:54

2024-10-30T10:54

2024-10-30T10:54

экономика

россия

казахстан

астана

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На выставке сельхозтехники, сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro 2024, которая проходила в Астане (Казахстан) с 22 по 24 октября, на коллективном стенде под брендом Made in Russia с участием российских экспортеров состоялось почти 160 деловых встреч, общий деловой потенциал сделок по проведенным переговорам составляет около 12,75 миллиона долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."KazAgro 2024 является одной из крупнейших агропромышленных выставок в Центральной Азии, собирающей ведущих производителей, поставщиков и экспертов в области сельского хозяйства под одной крышей. В этом году в выставке приняли участие 15 российских компаний, которые представили свои достижения и инновации при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.Среди значимых результатов выставки стоит отметить подписание соглашения о намерениях сотрудничества между российским экспортером "БФК" и казахстанской компанией "Питомник растений Joy Gardens". Соглашение касается поставок удобрений от российской компании в Казахстан, объем и сумма поставок находятся на стадии согласования. Также запланировано посещение питомника российской стороной, что позволит углубить деловые отношения и обсудить дальнейшие шаги сотрудничества.В РЭЦ напомнили, что участие в коллективном стенде предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Для экспортеров, заинтересованных в участии в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, вся необходимая информация собрана на странице сервиса "Мероприятия" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20241028/sotrudnichestvo-1980578466.html

https://ria.ru/20241028/rets-1980529855.html

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казахстан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, казахстан, астана, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)