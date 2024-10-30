Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки
Военные нашли на позициях ВСУ в Катериновке в основном оружие из стран НАТО
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Штурмовые группы 20-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки российских войск при освобождении Катериновки в ДНР обнаружили на позициях противника в основном вооружение стран НАТО, об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным "Енисей".
Минобороны РФ о взятии под контроль Катериновка сообщили 29 октября: подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили этот населенный пункт в ДНР. Позднее министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР.
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"Во время, соответственно, штурмовых боевых действий в направлении населенного пункта Катериновка были найдены на позициях ВСУ боеприпасы стран НАТО, такие как противотанковая мина B52 (m/52B - ред.), мина M18A1 Claymore, боеприпасы польского бесшумного миномета LMP-2017, осколочные и дымовые гранаты, патроны натовского калибра 5,56, боеприпасы на подствольный гранатомет", - рассказал РИА Новости инженер батальона с позывным "Енисей".
Помимо мин и боеприпасов, по его словам, были обнаружены станковый гранатомет MK19, созданный в 1960-х году в США, и крупнокалиберный станковый пулемет М2 "Браунинг" американского производства, разработанный в 30-х годах прошлого столетия.
"При действии штурмовых подразделений ВС РФ с военнослужащих ВСУ были сняты различные шевроны ... как развлекательного характера, так и штатные шевроны", - добавил военнослужащий.
Среди трофейных шевронов есть и с изображением флага США.