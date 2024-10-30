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Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки - РИА Новости, 30.10.2024
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05:45 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/oruzhie-1980824218.html
Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки
Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки - РИА Новости, 30.10.2024
Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки
Штурмовые группы 20-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки российских войск при освобождении Катериновки в ДНР обнаружили на позициях противника в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:45
2024-10-30T05:45
специальная военная операция на украине
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андрей белоусов
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Штурмовые группы 20-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки российских войск при освобождении Катериновки в ДНР обнаружили на позициях противника в основном вооружение стран НАТО, об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным "Енисей". Минобороны РФ о взятии под контроль Катериновка сообщили 29 октября: подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили этот населенный пункт в ДНР. Позднее министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР. "Во время, соответственно, штурмовых боевых действий в направлении населенного пункта Катериновка были найдены на позициях ВСУ боеприпасы стран НАТО, такие как противотанковая мина B52 (m/52B - ред.), мина M18A1 Claymore, боеприпасы польского бесшумного миномета LMP-2017, осколочные и дымовые гранаты, патроны натовского калибра 5,56, боеприпасы на подствольный гранатомет", - рассказал РИА Новости инженер батальона с позывным "Енисей". Помимо мин и боеприпасов, по его словам, были обнаружены станковый гранатомет MK19, созданный в 1960-х году в США, и крупнокалиберный станковый пулемет М2 "Браунинг" американского производства, разработанный в 30-х годах прошлого столетия. "При действии штурмовых подразделений ВС РФ с военнослужащих ВСУ были сняты различные шевроны ... как развлекательного характера, так и штатные шевроны", - добавил военнослужащий. Среди трофейных шевронов есть и с изображением флага США.
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html
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донецкая народная республика, андрей белоусов, нато, вооруженные силы украины, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, США
Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки

Военные нашли на позициях ВСУ в Катериновке в основном оружие из стран НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Штурмовые группы 20-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки российских войск при освобождении Катериновки в ДНР обнаружили на позициях противника в основном вооружение стран НАТО, об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным "Енисей".
Минобороны РФ о взятии под контроль Катериновка сообщили 29 октября: подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили этот населенный пункт в ДНР. Позднее министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР.
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"Во время, соответственно, штурмовых боевых действий в направлении населенного пункта Катериновка были найдены на позициях ВСУ боеприпасы стран НАТО, такие как противотанковая мина B52 (m/52B - ред.), мина M18A1 Claymore, боеприпасы польского бесшумного миномета LMP-2017, осколочные и дымовые гранаты, патроны натовского калибра 5,56, боеприпасы на подствольный гранатомет", - рассказал РИА Новости инженер батальона с позывным "Енисей".
Помимо мин и боеприпасов, по его словам, были обнаружены станковый гранатомет MK19, созданный в 1960-х году в США, и крупнокалиберный станковый пулемет М2 "Браунинг" американского производства, разработанный в 30-х годах прошлого столетия.
"При действии штурмовых подразделений ВС РФ с военнослужащих ВСУ были сняты различные шевроны ... как развлекательного характера, так и штатные шевроны", - добавил военнослужащий.
Среди трофейных шевронов есть и с изображением флага США.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияСША
 
 
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