https://ria.ru/20241030/oruzhie-1980824218.html

Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки

Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки - РИА Новости, 30.10.2024

Бойцы показали трофейное вооружение стран НАТО из освобожденной Катериновки

Штурмовые группы 20-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки российских войск при освобождении Катериновки в ДНР обнаружили на позициях противника в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T05:45

2024-10-30T05:45

2024-10-30T05:45

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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Штурмовые группы 20-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки российских войск при освобождении Катериновки в ДНР обнаружили на позициях противника в основном вооружение стран НАТО, об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным "Енисей". Минобороны РФ о взятии под контроль Катериновка сообщили 29 октября: подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили этот населенный пункт в ДНР. Позднее министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР. "Во время, соответственно, штурмовых боевых действий в направлении населенного пункта Катериновка были найдены на позициях ВСУ боеприпасы стран НАТО, такие как противотанковая мина B52 (m/52B - ред.), мина M18A1 Claymore, боеприпасы польского бесшумного миномета LMP-2017, осколочные и дымовые гранаты, патроны натовского калибра 5,56, боеприпасы на подствольный гранатомет", - рассказал РИА Новости инженер батальона с позывным "Енисей". Помимо мин и боеприпасов, по его словам, были обнаружены станковый гранатомет MK19, созданный в 1960-х году в США, и крупнокалиберный станковый пулемет М2 "Браунинг" американского производства, разработанный в 30-х годах прошлого столетия. "При действии штурмовых подразделений ВС РФ с военнослужащих ВСУ были сняты различные шевроны ... как развлекательного характера, так и штатные шевроны", - добавил военнослужащий. Среди трофейных шевронов есть и с изображением флага США.

https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html

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донецкая народная республика, андрей белоусов, нато, вооруженные силы украины, россия, сша