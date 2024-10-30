https://ria.ru/20241030/opyty-1980825401.html

ВСУ угрожают медицинскими опытами над российским пленным

ВСУ угрожают медицинскими опытами над российским пленным - РИА Новости, 30.10.2024

ВСУ угрожают медицинскими опытами над российским пленным

ВСУ угрожают медицинскими опытами над пленным российским военнослужащим Игорем Щеголеватым, если его семья не заплатит выкуп в миллион рублей, свидетельствует... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T06:16

2024-10-30T06:16

2024-10-30T08:38

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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. ВСУ угрожают медицинскими опытами над пленным российским военнослужащим Игорем Щеголеватым, если его семья не заплатит выкуп в миллион рублей, свидетельствует аудиозапись телефонного разговора, которая имеется в распоряжении РИА Новости."Он сейчас находится в полевом бараке, где очень много разъяренных украинцев хочет сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты, а после большинство тех, кто находится в таком же положении, выкинут где-то на окраине леса", — говорит на записи женщина, которая представляет украинскую сторону и требует деньги.По ее словам, Щеголеватый находится на прифронтовой территории, украинские боевики не сообщали о его пленении и ждут деньги."Он не признан военнопленным, понимаете, почему украинская сторона не подтверждает, что он у них? Потому что они не уверены, нужен он им живой или нет", — заявила собеседница родных Щеголеватого.Сводный брат пленного Игоря Щеголеватого Александр Сериков ранее рассказал РИА Новости, что за жизнь Щеголеватого требуют миллион рублей. Главное военное следственное управление России начало по данному факту проверку.Это не первый случай вымогательства со стороны ВСУ. Ранее родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова рассказали РИА Новости, что у них ВСУ также вымогали деньги, угрожая убить сына. Родители Шепилова обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, верховному комиссару ООН по правам человека, в Международной Комитет Красного Креста с требованием о соблюдении положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.

https://ria.ru/20241026/vykup-1980211330.html

https://ria.ru/20241028/rasstrely-1980434249.html

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Аудиозапись разговора с женой пленного солдата ВС РФ о медицинских опытах над военнослужащим ВСУ угрожают медицинскими опытами над пленным российским военнослужащим, если его семья не заплатит за него выкуп, свидетельствует аудиозапись телефонного разговора, которая есть у РИА Новости. Сводный брат пленного Игоря Щеголеватого Александр Сериков ранее рассказал РИА Новости, что за жизнь пленного требуют 1 млн рублей. 2024-10-30T06:16 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, в мире