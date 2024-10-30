ВСУ угрожают медицинскими опытами над российским пленным
Аудиозапись разговора: ВСУ угрожают медицинскими опытами над российским пленным
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. ВСУ угрожают медицинскими опытами над пленным российским военнослужащим Игорем Щеголеватым, если его семья не заплатит выкуп в миллион рублей, свидетельствует аудиозапись телефонного разговора, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Он сейчас находится в полевом бараке, где очень много разъяренных украинцев хочет сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты, а после большинство тех, кто находится в таком же положении, выкинут где-то на окраине леса", — говорит на записи женщина, которая представляет украинскую сторону и требует деньги.
По ее словам, Щеголеватый находится на прифронтовой территории, украинские боевики не сообщали о его пленении и ждут деньги.
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"Он не признан военнопленным, понимаете, почему украинская сторона не подтверждает, что он у них? Потому что они не уверены, нужен он им живой или нет", — заявила собеседница родных Щеголеватого.
Сводный брат пленного Игоря Щеголеватого Александр Сериков ранее рассказал РИА Новости, что за жизнь Щеголеватого требуют миллион рублей. Главное военное следственное управление России начало по данному факту проверку.
Это не первый случай вымогательства со стороны ВСУ. Ранее родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова рассказали РИА Новости, что у них ВСУ также вымогали деньги, угрожая убить сына. Родители Шепилова обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, верховному комиссару ООН по правам человека, в Международной Комитет Красного Креста с требованием о соблюдении положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.