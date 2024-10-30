https://ria.ru/20241030/opros-1981018849.html

Опрос: Трамп и Харрис почти сравнялись в предвыборной гонке в Пенсильвании

Опрос: Трамп и Харрис почти сравнялись в предвыборной гонке в Пенсильвании - РИА Новости, 30.10.2024

Опрос: Трамп и Харрис почти сравнялись в предвыборной гонке в Пенсильвании

Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Штатов Камала Харрис практически сравнялись в борьбе за голоса избирателей Пенсильвании на предстоящих... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T22:53

2024-10-30T22:53

2024-10-30T22:53

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Штатов Камала Харрис практически сравнялись в борьбе за голоса избирателей Пенсильвании на предстоящих президентских выборах, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду Университетом Монмута. Согласно этим данным, 42% зарегистрированных избирателей штата заявили, что уже проголосовали досрочно или планируют отдать свой голос за Харрис, столько же поддержали Трампа. Мотивация избирателей также заметно выросла: 81% респондентов выразили "крайне высокую" готовность участвовать в выборах в этом году, по сравнению с 75% месяцем ранее. Среди этой группы Трамп и Харрис имеют одинаковую поддержку в 48%, тогда как месяц назад Харрис опережала с 50% против 46% у Трампа. Анализ прошлой явки показывает возможные сценарии. Среди избирателей, голосовавших на выборах 2020 года, поддержка Трампа составляет 47%, а Харрис — 46%, что повторяет результаты того года, когда Трамп проиграл Байдену всего один процентный пункт. Если же явка будет похожа на выборы в Конгресс 2022 года, Харрис могла бы получить 48% голосов против 46% у Трампа. Среди активных избирателей, участвовавших в последних пяти федеральных выборах, Харрис имеет значительное преимущество (51% против 46% у Трампа). В то же время, Трамп опережает среди тех, кто голосовал на большинстве общих выборов с 2014 года (49% против 43%). Среди редко голосующих избирателей, участвовавших лишь в нескольких выборах за последние десять лет, Трамп также лидирует с 47% поддержкой против 42% у Харрис. "Победа Трампа в Пенсильвании возможна за счет привлечения избирателей с низкой явкой. Обычно это сложно, так как многие из них испытывают недоверие к правительству. Однако именно его лозунг "сжечь все до основания" может привлечь их к урнам", — отметил директор Института опросов Университета Монмута Патрик Мюррей. Опрос был проведен с 24 по 28 октября 2024 года среди случайной выборки из 824 зарегистрированных избирателей Пенсильвании, с максимальной погрешностью около 3,8 процентных пункта. Опрос включал телефонные интервью и онлайн-опросы.

https://ria.ru/20241030/vybory-1980757044.html

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пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша, в мире