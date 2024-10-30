Оператор "Известий", которого допрашивали в США, вернулся в Москву
Оператор "Известий", которого допрашивали 10 часов в США, вернулся в Москву
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание газеты "Известия" на Пушкинской площади
Здание газеты "Известия" на Пушкинской площади . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали десять часов в американском аэропорту, вернулся в Москву, сообщает издание в Telegram-канале.
"Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали десять часов в американском аэропорту и не пустили в США, вернулся в Москву", - говорится в сообщении "Известий".
В сообщении также приводятся слова секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, он считает, что никакие договоренности, касающиеся деятельности российских журналистов в США и Европе, больше не действуют.
"Мы видим, как США в очередной раз грубо нарушают все международные нормы и правила, учредителями которых они являются. Лишение аккредитации и депортация наших коллег, их недопуск на те или иные мероприятия на территории США будут продолжаться", - считает Шафир.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили российское посольство о задержании журналистов, которые прибыли освещать выборы в США. По её словам, задержание произошло в ночь на вторник, журналисты ехали на выборы не "инкогнито", а в полном соответствии с выданными документами, но операторам во въезде отказали. Позже Боровиков записал видео из самолета и рассказал, что все это время был без связи.