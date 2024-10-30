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Оператор "Известий", которого допрашивали в США, вернулся в Москву

Оператор "Известий", которого допрашивали в США, вернулся в Москву - РИА Новости, 30.10.2024

Оператор "Известий", которого допрашивали в США, вернулся в Москву

Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали десять часов в американском аэропорту, вернулся в Москву, сообщает издание в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:01

2024-10-30T18:01

2024-10-30T18:01

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали десять часов в американском аэропорту, вернулся в Москву, сообщает издание в Telegram-канале. "Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали десять часов в американском аэропорту и не пустили в США, вернулся в Москву", - говорится в сообщении "Известий". В сообщении также приводятся слова секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, он считает, что никакие договоренности, касающиеся деятельности российских журналистов в США и Европе, больше не действуют. "Мы видим, как США в очередной раз грубо нарушают все международные нормы и правила, учредителями которых они являются. Лишение аккредитации и депортация наших коллег, их недопуск на те или иные мероприятия на территории США будут продолжаться", - считает Шафир. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили российское посольство о задержании журналистов, которые прибыли освещать выборы в США. По её словам, задержание произошло в ночь на вторник, журналисты ехали на выборы не "инкогнито", а в полном соответствии с выданными документами, но операторам во въезде отказали. Позже Боровиков записал видео из самолета и рассказал, что все это время был без связи.

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в мире, сша, россия, москва