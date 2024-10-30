https://ria.ru/20241030/opek-1980948081.html

ОПЕК+ может отложить запланированное увеличение добычи нефти, пишут СМИ

ОПЕК+ может отложить запланированное увеличение добычи нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024

ОПЕК+ может отложить запланированное увеличение добычи нефти, пишут СМИ

ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или более, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:04

2024-10-30T16:04

2024-10-30T16:04

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или более, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. "ОПЕК+ может отложить запланированное повышение добычи нефти, которое должно вступить в силу в декабре, на месяц или более", - сообщили агентству три осведомленных источника, которые ссылаются на обеспокоенность вокруг слабого нефтяного спроса и растущее предложение. Два источника, знакомые с ходом переговоров, заявили, что декабрьское повышение может быть отложено как минимум на месяц, а третий, делегат ОПЕК+, не стал уточнять сроки. Решение об отсрочке может быть принято уже на следующей неделе, отметили также два источника агентству. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеет так называемые добровольные сокращения. Снижение на 1,66 миллиона баррелей в сутки относительно контрольного уровня действуют до конца года, а введенное чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь.

https://ria.ru/20241029/neft-1980629645.html

https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html

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экономика, цены на нефть, иран, венесуэла, ливия, опек, в мире