https://ria.ru/20241030/oon-1981007640.html
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы - РИА Новости, 30.10.2024
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы
Генеральная Ассамблея ООН в 32-й раз приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы, передает... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:05
2024-10-30T20:05
2024-10-30T20:05
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН в 32-й раз приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы, передает корреспондент РИА Новости. Резолюцию "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы" поддержали 187 государств. Против проголосовали США и Израиль, воздержалась Молдавия. Генассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года, документы пользуются подавляющей поддержкой членов Всемирной Организации. Тем не менее, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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в мире, сша, израиль, молдавия, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Израиль, Молдавия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы
Резолюцию ГА ООН с призывом к США снять санкции с Кубы поддержали 187 государств