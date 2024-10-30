https://ria.ru/20241030/oon-1981007640.html

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы - РИА Новости, 30.10.2024

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы

Генеральная Ассамблея ООН в 32-й раз приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы, передает... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:05

2024-10-30T20:05

2024-10-30T20:05

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ООН, 30 окт – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН в 32-й раз приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы, передает корреспондент РИА Новости. Резолюцию "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы" поддержали 187 государств. Против проголосовали США и Израиль, воздержалась Молдавия. Генассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года, документы пользуются подавляющей поддержкой членов Всемирной Организации. Тем не менее, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20241028/juar-1980604470.html

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